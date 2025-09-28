Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra y perdió a Maxi Salas

La dura derrota de River de local ante Riestra, dejó a Central como único líder de la tabla acumulada. El domingo los del Holan reciben a los del Muñeco

River cayó de local ante Riestra y se fue silbado. Central lo recibirá el domingo.

Histórico. Deportivo Riestra venció 2 a 1 a River en el estadio Monumental por el torneo Clausura. El Malevo selló un sólido triunfo y marcó un hito trascendente con su primera victoria en el Monumental. Ahondó la crisis del Millonario, que en la próxima fecha, el domingo, visitará a Central en el Gigante de Arroyito. Encima para ese partido no podrá contar con su delantero más temible: Maximiliano Salas, que se retiró expulsado.

Pero hay más buenas noticias para Central, ya que ahora el equipo del Profesor Ariel Holan se consolidó como líder absoluto de la tabla anual que clasifica a los tres primeros a la Copa Libertadores 2026. Los canallas están en la cima de las posiciones con 50 puntos (con un tiempo por jugar ante Sarmiento con resultado parcial 0-0), River lo sigue con 49 unidades, Argentinos y Boca tienen 47 y Riestra llegó a los 46.

Deportivo Riestra jugó un partidazo en el Monumental. Antony Alonso abrió el marcador para la visita a los 12’ y Giuliano Galoppo, a los 25 minutos, igualó el encuentro para el cuadro millonario. Así se fueron al descanso.

En el minuto 6 del segundo tiempo, Riestra se adelantó en el marcador. El lateral derecho Pedro David Ramírez aprovechó un error defensivo de River en el área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Franco Armani.

>>Leer más: Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

La definición alegró a Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972425258020831483&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL SEGUNDO DEL MALEVO: Ramírez anotó el 2-1 de Riestra contra River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/FBLQLaVr2a — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Mientras que el minuto 35 del segundo tiempo, el centrodelantero de River Maximiliano Salas se retiró expulsado del terreno de juego por una fuerte protesta al juez de línea. El árbitro principal Pablo Echavarría no dudó un segundo y le mostró la tarjeta roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972433197964358000&partner=&hide_thread=false Maxi Salas vio la roja y se fue APLAUDIDO del campo de juego del Más Monumental. pic.twitter.com/BlaPLVJ4go — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Así River llegará muy golpeado a jugar contra Central en Arroyito. Igual, el Millonario este jueves, a las 18, justo en la cancha de Central, enfrenta a Racing por la Copa Argentina.