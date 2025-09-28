Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra y perdió a Maxi Salas

Política
"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural
Policiales
Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales
Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
La Región
Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política
Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"
Policiales
Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
La Ciudad
Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad
Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad
Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
Política
"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"
La Ciudad
La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa
La Ciudad
En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos
La Ciudad
Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad
Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"
La Ciudad
Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
Policiales
Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados
La Ciudad
Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
Ovación
A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
La ciudad
Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
Policiales
"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos