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Alerta en la selección argentina: Dibu Martínez salió en camilla del partido de Chelsea

El entrenador del equipo inglés, Xabi Alonso, dijo que el futbolista fue trasladado a un hospital después del choque con un rival

17 de octubre 2026 · 12:33hs
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Emiliano Dibu Martínez fue reeemplazado el sábado 16 de octubre de 2026 por un golpe en la cabeza durante el partido de Chelsea y Everton.

Foto: AP/Mike Egerton.

Emiliano "Dibu" Martínez fue reeemplazado el sábado 16 de octubre de 2026 por un golpe en la cabeza durante el partido de Chelsea y Everton.

El arquero Dibu Martínez sufrió este sábado un golpe preocupante y lo sacaron en camilla del partido. El futbolista de Chelsea no pudo salir de la cancha por sus propios medios, algo que no pasó inadvertido en vísperas de los próximos amistosos de la selección argentina.

El jugador de 34 años quedó tendido el área después del choque con un rival de Everton en el segundo tiempo. A partir de la evaluación de los médicos, el director técnico Xabi Alonso dispuso el reemplazo inmediato por Mike Penders.

El exarquero de Independiente y Aston Villa se cayó al piso en el minuto 21 del complemento, cuando se estrelló contra Jarrad Branthwaite al tratar de rechazar la pelota en un tiro libre. El defensor golpeó en la cabeza a su adversario a la hora de disputar el balón.

¿Cómo está Dibu Martínez?

El entrenador de Chelsea se pronunció con cautela después del encuentro de visitante. "Hasta donde sabemos, estaba consciente cuando se fue de la cancha", comentó en un reportaje sobre la situación de Martínez.

A la hora del final del cotejo, Dibu ya estaba bajo evaluación médica fuera del estadio Hill Dickinson. En este sentido, su DT indicó: "Ahora le están haciendo estudios en el hospital".

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El jugador argentino pasó 70 minutos en cancha hasta la sustitución. En el momento del golpe, su equipo ganaba con un gol de Pedro Neto, que luego amplió la ventaja para sellar el 2 a 0 a su favor.

Emiliano Martínez estuvo presente en los últimos tres partidos de la selección y la despedida de Lionel Messi. Actualmente es el segundo capitán argentino, detrás de Cristian "Cuti" Romero.

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