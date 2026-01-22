Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C

El 2026 tendrá al club de la familia Messi como el tercer equipo rosarino en la cuarta división del fútbol argentino junto a Argentino y Central Córdoba.

Leones FC ajusta su preparación de cara al torneo de Primera C

El fútbol rosarino tendrá en 2026 otro equipo jugando en los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, ya que Leones FC intervendrá en el campeonato de Primera C junto a Central Córdoba y Argentino. Un proyecto ambicioso que jerarquiza el fútbol de la ciudad.

El plantel de Leones FC continúa con los trabajos de pretemporada iniciados el pasado 5 de enero, alternando la concentración en el Liceo Aeronáutico de Funes con los entrenamientos en las instalaciones de Estancia Damfield.

En ese marco, el entrenador Franco Ferlazzo realiza distintos ensayos tácticos para poner a punto al equipo de cara al próximo compromiso, este sábado frente a Villa Dálmine, en Campana.

El plantel viene de afrontar dos encuentros ante la reserva de Newell’s Old Boys, con un triunfo por 2-1 en el primero y una derrota por 3-0 en el segundo.

Además del cruce ante Villa Dálmine, el calendario contempla otros dos amistosos antes del debut en el Torneo de Primera C, frente a Atlético de Rafaela y Sportivo Las Parejas.

Por su parte, la reserva dirigida por Jorge López jugará también este sábado un amistoso ante su par de Rosario Central, en el predio del equipo auriazul en Arroyo Seco.

Leones debutará en Primera C el 21 de febrero ante El Porvenir, en el estadio Antonio Di Giácomo, del club Unión de Arroyo Seco, escenario que utilizará como local durante la competencia.