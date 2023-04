Lautaro Giaccone la rompió, declaró fuerte y se disculpó: "Me equivoqué, estaba caliente"

Lautaro Giaccone pisó fuerte dentro del área para definir y abrir el partido frente a Boca con un golazo, aunque después el empate en dos no lo dejó conforme y con las revoluciones en su máxima expresión no tuvo empacho para disparar como lo hizo en su conquista. Y el apuntado fue la "estrellita" xeneize Valentín Barco. "Para jugar de 3 hay que aprender a defender", tiró ante las cámaras de TV ni bien se cerró la igualdad, aunque después con la calma conseguida en el vestuario se arrepintió y pidió disculpas. "Me equivoqué, estaba caliente y me la agarre con el Colo, que es un crack", se retractó con nobleza.