Julián Fernández sabe cómo cuidarse al jugar al límite de las tarjetas amarillas y lo demostró en los últimos tres partidos al zafar de la 5ª y la automática suspensión por una fecha. El tema pasa por cuándo le muestren ese acrílico que lo dejará sin jugar. Si es el domingo, ante Defensa y Justicia, se perderá el próximo encuentro frente a Argentinos Juniors. Si suma ante los de La Paternal, se perdería el siguiente frente a River, y por ahí pasa la precaución. No estar para los cotejos más trascendentales es todo un tema, aunque para Newell’s hoy todos valen lo mismo, tres puntos. Y la mención principal se hace sobre el volante de contención por su posición en la cancha, por la tarea que debe realizar. Sin embargo, de igual manera quedó Mauro Formica después de ver la cuarta amarilla en el partido con Talleres. Igual, haciendo una comparación entre ellos, el Gato es más propenso a ser amonestado, y sin dedicarse a la marca.

Ellos son los dos leprosos que están al límite antes del inicio de la 13ª jornada, pero hay 5 que ya tienen 3: Santiago Gentiletti, Cristian Lema, Angelo Gabrielli, y los mellizos Rodríguez: Alexis y Denis. Y como Newell’s en total suma 29 amarillas en los 11 partidos que jugó (está pendiente ante Independiente), los otros amonestados son Jerónimo Cacciabue (2), Mariano Bíttolo, Maximiliano Rodríguez, Lucas Villarruel y Luis Leal.

Fernández vio las amarillas en tres partidos al hilo: Unión (49’), Vélez (87’) y Huracán (37’), se mantuvo nada menos que en el clásico (de visitante), Aldosivi y Boca. La 4ª fue ante Banfield (5’). El riesgo empezaba a estar latente, pero el volante de pasado en Chile volvió a salir adelante sin ser amonestado frente a Patronato, Gimnasia y Talleres.

La preocupación ante su posible ausencia es que hasta el momento jugó los 990’ y si bien su reemplazante lógico sería Lucas Villarruel, que fue quien actuó más en la posición tradicional del volante de marca en el cotejo ante los cordobeses, no respondió a las expectativas. Encima, como Kudelka desplazó a Fernández hacia un costado, también bajó el nivel habitual del jugador que venía teniendo los rendimientos más regulares en la estructura de juego.

Tanto que hoy se especula que Fernández volvería a su posición para enfrentar a Defensa y Justicia, y que Villarruel volvería al banco. Claro, si entre los once es uno u otro, tal vez cuando Fernández no pueda jugar, sí responda quien aparece como su reemplazante. Igual, esperando turno también está Braian Rivero, aunque aún no estuvo ni en el banco (sí concentró una vez).

Formica vio las 4 amarillas en sólo 6 partidos y los apenas 8’ frente a Patronato. Las tarjetas fueron ante Central Córdoba (80’), Vélez (78’), Gimnasia (73’) y Talleres (20’).

En el caso del Gato, es extraño que lo amonesten porque no es un futbolista de ir fuerte en la marca, sí a destiempo y por eso las tarjetas, tampoco de protestar. Pero lo cierto es que está en capilla y debe cuidarse, sobre todo para no perder el ritmo de juego y físico que persigue tras recuperarse de la lesión. Obvio, por aquella ausencia ya tuvo reemplazantes y, en principio, parecería que el equipo no lo extrañaría tanto. Claro, esto sin menoscabar la incidencia de Mauro, que por algo es el 10 leproso.

Lo que no debería suceder es que ambos vean la 5ª amarilla en el mismo partido (el domino dirige Diego Abal). Eso dispararía doble cambio y más los que está realizando partido a partido Kudelka en busca de los mejores rendimientos, no le jugaría favorablemente. Claro, esto no se puede programar, y las amarillas ya llaman la atención.