Las marcas casi inalcanzables que dejará Lionel Messi tras su adiós a la selección

El legado que deja el mejor jugador del mundo vistiendo la Albiceleste queda en los libros de la historia con marcas que difícilmente puedan ser alcanzadas

Lionel Messi le pondrá punto final a su estadía en la selección argentina, pero su salida deja páginas gloriosas y conquistas de todo tipo, casi inalcanzables para un humano. El legado que deja con la Albiceleste tiene cuatro títulos y muchas marcas personales, entre las que se destacan cuatro que parecen inigualables para sus perseguidores.

Sin dudas, una de las marcas que difícilmente alguien logre alcanzar es la de ser el mayor goleador de la historia de la selección argentina. Es que a lo largo de sus 207 partidos vistiendo al celeste y blanca Messi eclipsó los 56 tantos de Gabriel Batistuta y alcanzó los 125 gritos , con un promedio de gol de 0,60 por partido.

¿Su perseguidor más inmediato en actividad? Lautaro Martínez, con 42 tantos, pero con un panorama complejo como para poder igualarlo o superarlo.

El que más veces vistió la Albiceleste

En cuanto a presencias con la selección argentina, Messi acumula 207 partidos, cifra que no sólo lo ubica como el que más veces vistió la camiseta nacional, sino que además lo pone por encima de todos sus pares del Continente.

Atrás quedaron los 147 encuentros de Javier Mascherano, los 145 de Ángel Di María y Javier Zanetti y los 139 de Nicolás Otamendi, quien también anunció su retiro de la selección argentina después de la final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no pudo ser coronado con la cuarta estrella, pero sí significó para Lionel Messi uno marca histórica. Así, protagonizó una vibrante carrera con Kylian Mbappé no sólo por ser el goleador de la Copa del Mundo, sino por subir a la cima del ránking histórico de goleadores de la competencia.

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El delantero francés, finalmente quedó arriba con 22, pero los 21 de la Pulga lo dejan como el máximo goleador argentino, muy por delante de Batistuta (10), Guillermo Stábile (8) y Diego Maradona (8).

A nivel partidos, en tanto, nadie jugó más para Argentina en Mundiales que Messi, con 34 apariciones. Los que están detrás de su figura son Diego Maradona y Javier Mascherano, con 21 y 20 cada uno.

El que más goles marcó en las Eliminatorias

A nivel continental, Messi deja una friolera de 31 goles en las Eliminatorias Conmebol, un número que lo erige como el máximo goleador histórico de la competición, junto con su amigo y compañero en Inter Miami, Luis Suárez.

Un poco más atrás aparecen el boliviano Marcelo Moreno Martins (22), Hernán Crespo (19), el chileno Alexis Sánchez (20) y el uruguayo Edinson Cavani (17), todos retirados de la actividad.