El conmovedor homenaje de la AFA para Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El ente madre del fútbol argentino reconoció al capitán con un video que repasa los logros más importantes de su trayectoria con la camiseta albiceleste

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) homenajeó a Lionel Messi en la previa de su despedida de la selección argentina con un emotivo video que recorre sus 22 años con la camiseta albiceleste y destaca el impacto que generó más allá de los goles y los títulos.

La producción utiliza una estética que simula la reproducción de un videocassette y combina imágenes de distintas etapas de la carrera del capitán con una narración que pone el foco en su legado y en la influencia que tuvo sobre varias generaciones de argentinos.

"Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida" , señala la voz en off al comienzo del video.

La narración destaca los números y los principales logros de Messi con la Selección, pero plantea que su mayor legado excede las estadísticas.

"Pero no sólo por los 125 goles y por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar", sostiene el video.

Luego, continúa: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores".

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En este sentido, la pieza explica: "Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida... Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros".

El homenaje también vincula la figura del rosarino con recuerdos familiares y los momentos más difíciles de su paso por el combinado nacional: "Nos hiciste mejores nietos, con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad. Porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso nos va a hacer mejores".

Las imágenes recorren sus primeros pasos en Rosario, diferentes ciclos en el seleccionado y momentos de los últimos Mundiales y de las recientes ediciones de la Copa América.

"Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar", relata el video.

La producción cierra con el mensaje elegido por la AFA para despedir al capitán: "Gracias Leo, gracias por los títulos, por los goles, pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir?: EL MEJOR DE TODOS QUE NOS HIZO MEJORES A TODOS".