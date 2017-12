Fernando Márquez es el atacante que busca Newell's y por el que gestiona para incorporarlo. El delantero está a préstamo en Defensa y Justicia hasta mitad de 2018 y el pase pertenece a Belgrano. Todavía no existe una definición sobre su llegada a Newell's, con la chance que haya un trueque por Héctor Fértoli, teniendo en cuenta que la Lepra no puede pagar por un préstamo. La rescisión del vínculo del futbolista con el Halcón y algunas detalles del posible contrato con el club del Parque son otras cuestiones que se estaban discutiendo ayer. Pero al margen de esta negociación, ¿cuáles son las cualidades del Cuqui Márquez?, ¿qué clase de futbolista podría ver el hincha rojinegro?

El principal déficit de Newell's fue la falta de gol y por consecuencia la responsabilidad recayó en los delanteros, aunque no es cuestión exclusiva de ellos. Luis Leal fue el que anduvo mejor y se ganó el puesto de titular. Mauro Guevgeozian defeccionó y se le rescindió el contrato. Juan Manuel Llop necesita un recambio en ese puesto y pensó en Marquez o Maximiliano Cuadra, de Racing. Pero el presidente del club de Avellaneda, Víctor Blanco, aseguró que Cuadra no se va.

Márquez quedó entonces como principal alternativa. Es un delantero diestro, que mide 1,85 metro, de 30 años y nacido en Santa Fe. Jugó cerca de 300 partidos y anotó más de 60 goles en su paso por Unión (2006-2009), Crucero del Norte (2009-2012), Belgrano (2012-2017) y Defensa y Justicia.

Llegó al Halcón de Varela para disputar la Superliga. Jugó 9 partidos, siendo en 8 titular y en el restante ingresó desde el banco. Considerando la cantidad de encuentros, tiene una buena cantidad de goles: 5. Le convirtió a Estudiantes (2), Gimnasia, Olimpo y Temperley.

No es el clásico delantero que juega de espaldas al arco y la aguanta con el defensor encima. Si bien no reniega de tener que cumplir esa función, prefiere juntarse con los volantes, tocar y generar sus propios espacios. "Más retrasado me siento más cómodo, por mis características. Me gusta más tener dominada la pelota, unos metros atrás, y empezar a generar", manifestó Márquez al diario La Mañana de Córdoba en marzo pasado cuando todavía estaba en Belgrano, club en el que jugó más tiempo en primera.

"Jugar bien de punta me gusta. Lo puedo hacer, sólo que me gusta más correr unos metros retrasado intentando dominar la pelota. Pero me adapto a jugar de punta, no me quejo. Está claro que no es fácil, porque bien arriba de todos tenés la necesidad de estar de espalda al arco, aguantando", señaló.

"Puedo jugar de espalda al arco, frenando pelotazos, pero me gusta jugar generando espacios. A mí no me es tan fácil bajar las pelotas cuando me tiran pelotazos desde 50 metros, aunque lo puedo hacer", agregó el atacante.

Por la forma en la Newell's intenta habitualmente atacar, es conveniente un delantero de las cualidades de Márquez, para aproximarse al arco rival a partir de toques y pelota contra el piso.

Llop habló con Márquez y le comentó de su interés por tenerlo. Está en manos de la dirigencia rojinegra en cumplir lo que pidió el entrenador, siempre y cuando no exista en el medio un pedido de dinero por el préstamo, algo imposible para el club del Parque.





"Es un atacante habilidoso, con una buena definición"

Opinión, por Pablo Ocampo / La Voz del Interior

Es un delantero muy interesante. Venía de jugar en el Federal A con Crucero del Norte y llegó a Belgrano con una gran chapa porque parecía que iba a ser "el proyecto" del Pirata. Es un atacante habilidoso, con una buena capacidad de definición. En Belgrano tuvo definiciones importantes en partidos y marcó goles de muy buena factura, una de sus características principales. Son sus puntos más salientes. Lo más flojo es su carácter. Cuando las cosas no le salen, se pone mal y le cuesta meterse en el ritmo del equipo. Cuando su estado de ánimo es malo, incide en su juego.