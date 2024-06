Larriera: "Me parece poco prudente hablar en estos momentos del mercado de pases"

Respecto a las sensaciones del partido expresó: “Tengo que resumir el partido en dos tiempos totalmente distintos. Por las estadísticas y por lo que hemos visto, fue un buen primer tiempo incluso pudiendo sostener un cambio en la defensa de Banfield que no estábamos esperando. Tuvimos más la pelota, generamos situaciones de gol y así lo marcan los números. Nos faltó un poco más de llegada. En el segundo tiempo tenía pensado por la envergadura física del rival evitar las faltas ya que Banfield se hace muy fuerte en el juego aéreo. Perdimos la pelota, los extremos no pudieron correr, Banega no tuvo tanto juego y ahí estuvo la diferencia. Estoy dolido por haber perdido y tenemos la intención de mejorar lo que hicimos en la segunda mitad porque el primer tiempo fue bueno".

En cuanto a cómo está Banega desde lo físico manifestó: “Cuando hablé de este tema fue porque Ever tuvo un tema sanitario que terminó repercutiendo en lo físico. Teníamos que ir a buscar el resultado y sacarlo no iba a sumar. Hay que esperar esta pausa para que haga una buena preparación”.

“Del mercado de pases no hemos hablado y yo no he dado nombres ni de altas ni de bajas al director deportivo. Es muy largo el periodo y se va a hablar cuando corresponda. En estos momentos no es prudente hablar del tema”, dijo el entrenador leproso.

Finalmente expresó: “Normalmente hago balances a fin de temporada. Lo dije antes. Siempre me considero interino. No lo digo para abrir el paraguas sino que es mi combustible porque esto es partido a partido”.