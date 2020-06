Lanzidei y Potepán, dos apellidos para una vacante

Rosario Central comenzó a rediseñar la matriz deportiva, económica y financiera. La pandemia y enorme recesión que se generó por la inactividad aceleró los tiempos en Arroyito. Ante la inminente designación de Cristian González como entrenador del plantel profesional, la dirigencia está evaluando además quién reemplazará al Kily en la reserva. Lo que ya está consensuado es que será un nombre de la casa. Alguien del riñón del club. Incluso hay dos nombres apuntados. El cuadro de situación indica que la vacante será cubierta por F ernando Lanzidei o Iván Potepán. No obstante, la idea de la directiva es cerrar otros frentes considerados indispensables antes de tomar una determinación a corto plazo.

El paso de Cristian González por la reserva fue fructífero debido a que potenció a varios juveniles que estaban a la sombra con Diego Cocca, pese a que entrenaban toda la semana con el plantel profesional en el country de Arroyo Seco.

Como ahora el Kily tomará las riendas de la primera, la comisión directiva aprovechará el contexto para reorganizar la estructura futbolística. Apunta a un ADN bien canalla. Está diseñando una pirámide con mucho sentido de pertenencia.

Por eso desean que el entrenador principal hable el mismo idioma que el resto. Y es ahí donde la comisión planificó darle el buzo de DT de la reserva a un hombre de la casa otra vez. Alguien que siga la línea y pula a los chicos que vienen asomando. Que sea el nexo natural y directo con el Kily. Todo lo contrario a lo que se hizo en el último año, cuando Cocca no pisaba la cancha del pozo en Baigorria para ver a la reserva. Menos a la 4ª o 5ª división. Incluso no tenía diálogo con González, pese a que el ex jugador de la selección nacional e Inter mostró en todo momento marcada predisposición para charlar frente a frente y exponer el real momento que presentaba cada futbolista.

Es por eso que ahora hay dos nombres apuntados a dirigir a la reserva. Fernando Lanzidei e Iván Potepán, pese a que desde la dirigencia quieren tratar este tema con suma calma y cautela. Cada cual tiene su estilo y personalidad bien definida. Ambos comandan las dos divisiones más grandes de las categorías que militan en los torneos de AFA. Por algo ocupan un rol tan importante en la cantera.

Claro que Lanzidei no necesita presentación en Arroyito. dejó una huella como goleador de Central en su momento. Ahora dirige a la 4ª de AFA y además trabaja junto a Omar Montero, quien es entrenador de la primera local de la Rosarina. El Narigón siempre está al pie del cañón. Tiene un perfil claro de manejarse en el alto rendimiento en torno a la labor que desarrolla.

Mientras que en el otro rincón está Iván Potepán, el DT de la 5ª división. El Pelado trabaja junto a Esteban Gámez, de la 5ª de la Rosarina. Tiene carisma y sabe comandar a los chicos. Está en un puesto que se le sienta al pelo y es muy útil para la estructura de inferiores.

potepan.jpg Iván Potepán es clave en el rol que tiene en la 5ª de AFA canalla.

Más allá de que ambos trabajan por el bien de Central y comulgan buen diálogo con el Kily, algo que será esencial de ahora en más, también es verdad que para saber quién será el entrenador de la reserva habrá que esperar unos días más.

Porque la directiva espera cerrar antes el tema de Cristian González, ver si pueden oficializar al profe Colman (ver página 2), definir si Marco Ruben les hace un guiño y amolda al nuevo escenario económico, para después sí oficializar a uno de los dos apellidos que están en carrera por la vacante que dejará el Kily.