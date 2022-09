Lanzidei: "No me sorprende lo que está haciendo Kevin Ortiz" El DT de las inferiores fue quien dio el okey para que el juvenil se quedara cuando vino a probarse. "Hoy es quien marca el equilibrio del equipo", dijo Por Elbio Evangeliste 5 de septiembre 2022 · 04:00hs

Fernando Lanzidei dirigió a Kevin Ortiz en rosarina primero y en AFA después.

Kevin Ortiz destacó la figura de Fernando Lanzidei, que fue quien pidió que lo ficharan cuando vino a probarse. Y el entrenador de las divisiones inferiores canallas se mostró agradecido por las palabras del futbolista, pero lo que hizo ante la consulta de Ovación fue ponderar las virtudes del volante central, a quien ve hoy como uno de los responsables del “equilibrio” del equipo de Tevez. “De Kevin, que vino libre de Talleres, vi mucha personalidad, que manejaba los dos perfiles y una ubicación táctica impresionante. Lo primero que hice fue preguntar porque me parecía raro que Talleres dejara ir a un jugador de esas características, pero me dijeron que fue una decisión del club. Inmediatamente le dije «te vas a quedar», que íbamos a trabajar unos meses la parte física, pero que le iba a abrir las puertas del club y que le iba a dar a posibilidad. Se quedó conmigo en Rosarina, donde salimos campeones, y después lo llevé a AFA. Hasta le di la cinta de capitán y de ahí el pibe no paró más”, apuntó Lanzidei.

“¡No, qué me va a sorprender lo que está haciendo Kevin!”, exclamó el ex centrodelantero, quien agregó: “Si prácticamente es el equilibrio del equipo. Nunca lo vas a ver desordenado, aparte es ganador ciento por ciento. Fijate que debutó en la primera y no se le movió un pelo. A veces puede pasar desapercibido en el partido, pero a mi gusto es el jugador que marca el equilibrio en el equipo”.

Ortiz4MB.jpg Ortiz, en cancha de San Lorenzo, donde hizo un buen partido. Lanzidei ponderó el carácter del volante. Marcelo Bustamante / La Capital “Lo más difícil en 4ª es motivar a los pibes porque se piensan que están fuera de circulación y no es así porque la 4ª es una división importante, pese a lo que muchos piensan. Para nosotros es una división de potenciamiento porque por ahí no hay lugar para todos. Kevin es un buen ejemplo de que a la 4ª división hay que darle importancia. Este chico la peleó siempre ahí, donde era figura, y cuando subió a reserva también se destacó”, reflexionó. Y habló de la satisfacción que le generó que Ortiz lo nombrara como una de las personas importantes en su carrera. “Me sentí muy feliz cuando me mandó un mensaje después de debutar con el Kily en cancha de Arsenal y me habló de algunas cosas que había aprendido conmigo. Después de que Tevez lo empezó a poner volví a hablar con él, pero ya para felicitarlo porque sinceramente no sé si le va a tocar salir. Que se acuerde de nosotros es una satisfacción enorme”, dijo emocionado.