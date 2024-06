La tierna entrevista a Thiago Messi: "Me gustaría jugar con la Selección argentina"

En la nota, reafirmó su deseo de jugar para la Selección argentina si algún día llega a ser futbolista. “Con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer” , dijo cuando el cronista bromeó sobre la intención de persuadirlo de vestir la camiseta de la selección española. Esa misma pregunta le hizo a Benji Suárez, quien también mostró su deseo de algún día poder ser parte del seleccionado en el que brilla su padre: “Nací en Inglaterra. Me gustaría con Uruguay” .

Thiago también contó sus sensaciones de participar en este popular torneo juvenil: “Lo más bonito seguramente es la experiencia de estar jugando frente a tanta gente y poder mostrar el nivel que todos tenemos”. Al mismo tiempo que bromeó con su amigo Eleazar porque es hincha del Real Madrid y contó que le gustaría anotar un tanto: “No me importa mucho cómo es el gol, pero me encantaría marcar algún gol. Le pego con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no he salido a mi padre. A veces practico con la izquierda”.