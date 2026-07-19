La Selección Argentina busca su vigésimo cuarto título y España, el séptimo

Policiales San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

La Ciudad Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Ovación Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

La ciudad Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

La Ciudad Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno

Por Carina Bazzoni La Ciudad El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Por Facundo Borrego Política Región Centro: la presidencia cambia hoy de manos en la antesala electoral

La Región Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente

Policiales Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Ovación El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

La Ciudad Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Motores Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista

Policiales Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Por Nicolás Maggi La Ciudad Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Ovación Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

La Ciudad El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Información General Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

La Ciudad Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Por Guillermo Ferretti Ovación La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados