La Rosarina de fútbol le dijo "no" a las sociedades anónimas

rosa22.jpg Apoyo total: Delegados de todos los clubes estuvieron en la sede de la Rosarina y le dijeron "no" a las sociedades anónimas

El titular de la casa madre del fútbol tomó la posta en la reunión y fue directo al grano. “La Asociación Rosarina de Fútbol le dice no a las Sociedades Anónimas. Sí al fútbol para todos, no al fútbol para pocos. Los clubes son espacios de contención para miles de niños y niñas que debemos proteger. No hubo un solo ejemplo en la historia del fútbol argentino de empresas que hayan intervenido en clubes y les haya ido bien. Nosotros sí creemos que donde hay una necesidad nace un derecho. Por eso creemos que el Estado debe estar más presente. Necesitamos más acompañamiento y más compromiso ante las necesidades de nuestros clubes. Le agradezco a Alejandra Rodenas y a Marcos Cleri el acompañamiento durante estos años y sobre todo le agradezco a los clubes esta movilización para dar este mensaje que creemos tan importante para el fútbol rosarino”, sostuvo Mario Giammaría.