La revancha de un hincha de Central: perdió el vuelo a una final y jugó con sus ídolos

El maestro de escuela de 41 años había gastado un sueldo para tratar de mantener su historial de asistencia perfecta en las finales que jugó Central desde la Copa Conmebol de 1995. "Esto no se resuelve con plata. Me partieron el corazón", concluyó en ese momento.

A pesar del dolor por la ausencia en Mendoza, el hincha olvidado jamás pensó en una demanda a Central o ventilar el caso para criticar a la comisión directiva. En diálogo con La Capital, explicó: "No lo viví como algo individual, sino una cosa muy colectiva. Hice valer la pasión".

El hincha de Central que se coló en el equipo de las glorias

La paciencia y el amor por los colores tuvieron un premio inédito. Un día antes del festejo en Arroyito, el gerente comercial Alejandro Prieto llamó a Lisandro para hacerle una propuesta que no pudo rechazar. "Te ofrecemos un palco y que lleves los botines para jugar un rato", le dijeron por teléfono.

La historia sólo puede sonar inflada si se la analiza cómo evolucionó la economía argentina. El pasaje perdido costó $20.000, una cifra que hoy equivale a casi 1.400.000 pesos. Lo que vivió el protagonista es impagable: la noche de la celebración se sacó el traje de hincha y se puso a la par de las glorias de Central.

Lisandro Citta Puma Rodríguez.jpg El maestro de escuela y el exdelantero se sacaron una selfie antes del partido. Foto: Lisandro Citta Giordano.

El fanatismo del invitado misterioso pasó inadvertido dentro del vestuario de los exfutbolistas. "No me quería sacar fotos, no hablaba con nadie", admitió. Sin embargo, la llegada de José Luis Rodríguez le permitió deshacerse de los nervios: "Este es el tipo. No lo tenía como mi ídolo, pero el 'Puma' es la humildad canalla".

En cuestión de tres días, Citta pasó de ser el dueño de un asiento vacante en un avión a poner su apellido entre los de sus héroes futbolísticos. Como si esto fuera poco, también estuvo cerca de una hazaña digna de comparación con la de Omar "Turco" Espip.

Un fanático de Central que casi vence a su propio equipo

Lisandro entró a la cancha en el segundo tiempo del partido del equipo dirigido por Edgardo Bauza y las glorias de Central. La voz del estadio lo anunció y estuvo a punto de gritar un gol suyo cuando el marcador ya estaba 1 a 1.

Al estilo de un delantero de área, el invitado especial llegó a metros del arco y cabeceó después de un centro del Kily, pero Josué Ayala rechazó la pelota en la línea. "Si la metía, le ganábamos a los campeones", enfatizó.

Lisandro Citta Giordano.mp4 Lisandro Citta Giordano fue invitado a jugar el partido de festejo de la Copa Argentina 2018 y estuvo a punto de hacerle un gol a los campeones de Rosario Central. Video: Lisandro Citta Giordano / Facebook.

Al margen de esquivar el peso de la contradicción del hincha que derrotó a su propio equipo, Citta se llevó un tesoro con todo tipo de recuerdos. Algunos quedaron plasmados en fotos, como la vuelta olímpica junto a Marco Ruben. Otros se pueden tocar, dado que intercambió su camiseta con Washington Camacho.

Festejar en Mendoza o jugar en el Gigante: esa es la cuestión

El amor de Lisandro por Central nació cuando era pequeño y se sostuvo a pesar de la mudanza a Esperanza cuando tenía 6 años. Meses después de la conquista de la Conmebol volvió a vivir a la ciudad y desde entonces sigue al equipo a todos lados.

"Licha" sufrió en vivo las tres derrotas consecutivas en finales de Copa Argentina. También se cuenta entre los privilegiados que celebraron la remontada histórica ante Atlético Mineiro, el único título que Central ganó en el Gigante. Obviamente, también viajó el año pasado a Santiago del Estero para ver la victoria sobre Platense.

Además de todas esas experiencias en su historial, el hincha también puede decir fue jugador canalla por una noche. La pasión es tan grande que le dio la chance de abrazarse a otro militante con el que se había agarrado a trompadas en su época de estudiante universitario. "Disfrutalo, hermano", le dijo su viejo adversario político cuando lo vio llegar al estadio.

La historia de la Copa Argentina 2018 tuvo un final increíble. No obstante, el protagonista sigue convencido de que su lugar ideal era en la tribuna del estadio Malvinas Argentinas e incluso lo planteó como si tuviera una máquina del tiempo: "Si me dan a elegir entre ir a la final o el partido de la fiesta, elijo Mendoza".