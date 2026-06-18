La particular confesión de Cuti Romero sobre Messi: "Quería ganar el prode"

El defensor cordobés bromeó con la actuación del rosarino, que deslumbró al mundo con sus tres goles en el debut ante Argelia en el Mundial 2026

Cuti Romero destacó la actuación de Messi en el debut ante Argelia en el Mundial.

Lionel Messi cerró una actuación antológica ante Argelia en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 y renovó las esperanzas de defender el campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022. La euforia tras su triplete en Kansas City alcanzó hasta a sus propios compañeros, que se siguen sorprendiendo de su talento.

A un paso de cumplir 39 años, el rosarino fue determinante para romper el partido temprano y conducir los ataques albicelestes, pero también aportó su cuota en la recuperación. Fue el más destacado del partido, no solo por su tres goles, sino por el impulso que le dio al equipo .

Al respecto, Cuti Romero manifestó su asombro por el rendimiento del 10 y reveló una curiosidad del capitán, en medio de la ola de predicciones de la Copa del Mundo .

“Se ve que Messi quería ganar el prode, porque puso que ganábamos 3-0” , comentó el futbolista de Tottenham, surgido en Belgrano, durante una entrevista con Joaquín “El Pollo” Álvarez.

Romero, Messi y De Paul son tres piezas claves de la selección argentina. FOTOBAIRES

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El característico prode mundialista llegó a los jugadores de la selección argentina, pero Messi pareciera tener ventaja, reconociendo su capacidad inigualable para definir partidos decisivos.

Un debut perfecto en el Mundial

“Me voy feliz por lo personal y lo grupal. Es un grupo que no deja de competir, que siempre quiere más. Había dudas porque no sabían cómo llegábamos con los lesionados, pero es un grupo que cuando se junta saca un extra siempre”, afirmó Messi de cara a lo que tendrá la selección argentina por delante.

Por otro lado, también junto al Pollo Álvarez, Rodrigo De Paul destacó la vigencia del astro rosarino y su mentalidad. “Mañana se levanta y dice: ‘¿A qué hora jugamos el próximo? ¿Cómo se llama el arquero?’. Yo le digo: ‘Pero ayer hiciste tres’. Nunca va a existir un ser humano que pueda hacer durante 20 años lo que hace él”, aseguró.

La goleada 3-0 dejó a la selección con un panorama favorable en esta fase de grupos, antes de enfrentar a Austria el próximo lunes 22 de junio a las 14. Argentina cuenta con una cómoda diferencia de gol que, al tener en cuenta que los ocho mejores terceros también avanzan, lo deja a un paso de los 16avos de final.

Las estadísticas de Messi en el Mundial