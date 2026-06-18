Real Madrid va a la carga por Enzo Fernández: en pleno Mundial, prepara una oferta multimillonaria

El mediocampista de Chelsea podría emigrar a España en este mercado de pases y negocia su salida en plena Copa del Mundo

Enzo Fernández es una pieza clave de la selección argentina en este Mundial 2026.

En pleno Mundial con la selección argentina , Enzo Fernández es apuntado por Real Madrid para ser fichado en este mercado de pases, en un movimiento que sacudiría al fútbol internacional. El volante surgido de River podría dejar Chelsea en los próximos días , mientras el conjunto español prepara una oferta multimillonaria .

Tras su destacada actuación en la victoria 3-0 de la albiceleste en Kansas City ante Argelia, el jugador habría alcanzado un principio de acuerdo contractual para sumarse al Merengue hasta 2032 , según consignó Nicolò Schira, periodista especializado en transferencias deportivas.

Real Madrid renovó el mandato de Florentino Pérez hace unas semanas y confirmó la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador . El DT portugués tendría como una de sus prioridades al mediocampista de la selección argentina , por lo que el conjunto blanco prepara una oferta formal para Chelsea.

Al respecto, el periodista citado detalló que Fernández presionó a Chelsea con sus intenciones de emigrar a Madrid y avanzó en las negociaciones para que el dueño de su ficha acepte la propuesta.

La selección argentina debutó con un contundente 3 a 0 ante Argelia. FOTOBAIRES

Enzo Fernández prepara las valijas

Unas horas antes, el diario español Marca advirtió sobre el interés prioritario de Mourinho en contar con los servicios del ex-River y Benfica, club que dirigió recientemente.

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, aseguró Enzo hace unos meses junto a un influencer argentino. Estas declaraciones generaron gran repercusión y derivaron en una sanción del club inglés al argentino, que lo tuvo marginado del primer equipo varias semanas.

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El medio español indicó que “su agente, el exfutbolista Javier Pastore, conoce el interés madridista y el deseo de su jugador, aunque la operación no parece tan sencilla debido al precio”, pero agregaron que el equipo inglés le puso un precio “que no bajaría de 120 millones de euros” a Enzo Fernández, cifra que le pagó a Benfica a comienzos de 2023.