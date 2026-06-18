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Donald Trump firmó el acuerdo de paz con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El acuerdo incluye 14 puntos clave, establece un alto al fuego inmediato y prevé el levantamiento gradual de sanciones a Teherán

18 de junio 2026 · 12:48hs
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Donald Trump firmando el memorándum en el Palacio de Versalles

Donald Trump firmando el memorándum en el Palacio de Versalles

Estados Unidos e Irán establecieron un memorándum de entendimiento que busca poner fin a la guerra en Medio Oriente tras casi cuatro meses de conflicto. El acuerdo, que tiene 14 cláusulas, ya entró en vigor. Contempla el cese de hostilidades y lleva la firma del presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masoud Pezeshkian.

Ambos habían suscrito el documento de manera electrónica, horas antes de la firma formal que está prevista para este viernes en Ginebra, el cual incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones para alcanzar un pacto definitivo en un plazo de hasta 60 días.

Tras la firma, Trump utilizó sus redes sociales y una conferencia de prensa durante la cumbre del G7 para destacar los alcances del entendimiento.

"Alcanzamos un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos. Todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga un arma nuclear", afirmó el mandatario estadounidense.

Trump también respondió a sectores que cuestionan la estrategia de Washington hacia Teherán: "Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son envidiosos, malas personas o estúpidos".

Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más relevantes del memorándum es la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

El acuerdo establece que Irán garantizará el paso seguro de buques mercantes entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, mientras que Estados Unidos comenzará a retirar gradualmente las restricciones navales implementadas durante el conflicto.

>> Leer más: Trump anunció un acuerdo con Irán y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz

La reapertura del corredor marítimo generó alivio en los mercados energéticos internacionales después de semanas de volatilidad provocadas por las interrupciones en el transporte de petróleo.

Qué pasará con el programa nuclear iraní

El documento evita resolver de manera definitiva uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Teherán: el programa nuclear iraní.

Sin embargo, Irán reafirmó su compromiso de no desarrollar armas nucleares y aceptó discutir el destino del material enriquecido almacenado en su territorio.

El memorándum plantea que ambas partes definirán un mecanismo consensuado para gestionar esas reservas bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que dirige el diplomático argentino Rafael Grossi.

Mientras duren las negociaciones, el país asiático mantendrá el estado actual de su programa nuclear y Estados Unidos se comprometerá a no imponer nuevas sanciones ni desplegar fuerzas adicionales en la región.

El acuerdo también incluye un ambicioso capítulo económico. Washington se comprometió a trabajar junto con socios regionales en un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán con una dotación estimada en al menos 300.000 millones de dólares.

Además, Estados Unidos avanzará en la flexibilización de restricciones comerciales y financieras, incluyendo exenciones para la exportación de petróleo iraní y la liberación gradual de fondos actualmente congelados.

Los 14 puntos del memorándum entre Estados Unidos e Irán

El documento, firmado por ambas partes, contempla:

  1. Cese inmediato y permanente de las operaciones militares
  2. Respeto a la soberanía de ambos Estados
  3. Negociación de un acuerdo definitivo en 60 días
  4. Reapertura progresiva del estrecho de Ormuz
  5. Garantías de seguridad para la navegación en Ormuz
  6. Plan de reconstrucción económica para Irán
  7. Eliminación progresiva de sanciones
  8. Compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares
  9. Mantenimiento del statu quo durante las negociaciones
  10. Exenciones para exportaciones petroleras
  11. Liberación de activos iraníes congelados
  12. Creación de un mecanismo de supervisión internacional para garantizar el cumplimiento del acuerdo
  13. Inicio de negociaciones para el acuerdo definitivo
  14. Validación final mediante una resolución de la ONU

La firma del memorándum representa el primer entendimiento formal entre Washington y Teherán desde el inicio de la guerra y abre una nueva etapa de negociaciones que podría redefinir el equilibrio político y económico en Medio Oriente.

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