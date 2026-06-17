A Lionel Messi le llueven los elogios desde cada rincón del planeta

Diarios de todo el mundo lo calificaron como "eterno" y "de otro mundo", y algunos de los más importante futbolistas de la historia no dudaron en afirmar que es "el mejor de todos los tiempos"

"Quizás sea el mejor jugador de todos los tiempos". Lo dijo Aïssa Mandi, capitán de Argelia, en referencia a Lionel Messi, minutos después de que el seleccionado argentino lo derrotara con tres goles del rosarino. Horas después del partido, los elogios para el Diez albiceleste llegaron desde cada rincón del planeta, con títulos en los diarios que incluyeron elogios como "histórico", "eterno" y "de otro mundo". Pero también sus colegas jugadores quedaron rendidos ante el debut de la Pulga como defensor del título, y algunos de los mejores de la historia del fútbol no dudaron en calificarlo como el mejor de la historia del fútbol.

El diario portugués A Bola opinó que “Messi es de otro mundo”, mientras el español AS aseguró: "¡Histórico Messi!". Le Parisien lo definió como “eterno”, y en Brasil, Ge celebró el hat-trick con el título “Messi, Messi, Messi”.

El noruego Erling Haaland hizo un doblete ante Irak y está muy enfocado en la participación de su selección en el Mundial, pero se tomó un tiempo para publicar una foto en redes sociales con apenas un comentario: "Messi es un loco".

El brasileño Ronaldo Nazário sostuvo que "es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos", dejando fuera de la discusión a Diego Maradona o a su coterráneo Pelé.

Zlatan Ibrahimovi fue compañero de Messi en Barcelona y ahora, en su rol de comentarista para Fox, solamente tuvo elogios para el capitán argentino. “No creo que volvamos a tener otro Messi, porque es especial. Es un talento innato. Es como si el fútbol hubiera sido creado para él. Todo lo que toca se convierte en oro", aseveró.

Antes del pitazo inicial, muchos sembraron dudas sobre la capacidad de Lionel Messi para mostrar el talento de años anteriores en su sexto Mundial. Casi con 39 años y arrastrando algunos problemas físicos, el rosarino necesitó solamente un partido para demostrar que sigue siendo el rey. Convirtió un triplete, el primero en 27 partidos jugados en los Mundiales, lo que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del certamen. También alcanzó a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores que convirtieron en cinco Mundiales distintos.