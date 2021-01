La oferta de Newell's por Yonathan Cabral está sobre la mesa

Atlético Tucumán se encontraría dispuesto a darlo a préstamo, pese a que la zaga es un sector de la cancha donde no dispone de recambio. Para ese lugar cuenta con el ex Newell’s Guillermo Ortiz y Mauro Osores, surgido del club y que en tres partidos del último torneo relegó a Cabral al banco de suplentes. El problema es que Osores se rompió el menisco interno y permanecerá un mes inactivo.

De Felippe no quiere que se vaya ningún futbolista y considera a Cabral parte de la base del equipo, junto a Cristian Lucchetti, Cristian Erbes y Javier Toledo. En la práctica del viernes probó una formación con el zaguero entre los titulares. Pero la pretensión del entrenador y los problemas para armar el fondo quedarían en un segundo plano ante el ofrecimiento de Newell’s por contratar el defensor a préstamo, por una temporada.

En la decisión también tendría influencia la opinión de Cabral, que no vería mal cambiar de aire tras tres años y medio en Atlético Tucumán. En su cabeza estaría dando vuelta la idea de que un nuevo rumbo quizás le permite mejorar el rendimiento luego del declive que experimentó en los últimos tiempos.

Es que tras un 2019 en el que alcanzó un buen nivel, siendo uno de los puntos más altos del equipo, su fútbol declinó desde la expulsión contra Newell’s en diciembre de ese año, cuando se golpeó con Rodrigo Salinas (ver aparte). Ya no fue el mismo y no mejoró con el reinicio de la actividad por la pandemia.

Durante la Copa Diego Maradona se lo notó lento e impreciso. Le costó salir con pelota dominada desde el fondo y el exceso de confianza lo llevó en ocasiones a hacer alguna de más. Por esas razones, en algunos partidos terminó siendo suplente.

Cabral, de 28 años, es un defensor aguerrido, que mide 1,89 metro y tiene buen juego aéreo. Puede desempeñarse de primero o segundo marcador central. Su carrera comenzó en Racing (58 partidos y un gol) en 2014, siendo campeón ese mismo año. En 2016 se fue a Olimpo (19 encuentros y 2 tantos) y a partir de 2017 recaló en Atlético Tucumán (98 partidos y 2 goles).

Frank Kudelka aguarda por al menos un marcador central luego de comunicarles a Manuel Guanini y Fabricio Fontanini que no los tendrá en cuenta. Hoy sólo cuenta para la zaga con Manuel Capasso (todavía no jugó en la lepra desde que se incorporó el año pasado) y el juvenil Zahir Mansilla, que aún no debutó. Cabral es una chance concreta para ese sector.

Newell’s trabaja en eso y en la incorporación de un atacante. Un nombre que anda dando vueltas es el de Lucas Melano, también de Atlético Tucumán. Según una fuente del club, por ahora no hubo consultas por el delantero de 27 años.

salinas.jpg Héctor Rio. La Capital

Una pelea que fue un quiebre

El recuerdo que seguro tiene el hincha de Newell’s de Yonathan Cabral fue la pelea con Rodrigo Salinas sobre el final del partido que Newell’s igualó de visitante con Atlético Tucumán 2 a 2 en diciembre de 2019. Ambos se tomaron a golpes y fueron expulsados. En el tribunal de disciplina de la AFA la sacaron barata y fueron sancionados con dos fechas. Desde Tucumán cuentan que esa roja fue un antes y un después en la carrera de Cabral. Casualidad o no, ya no fue el mismo defensor que daba seguridad. En 2019 fue uno de los mejores del Decano, pero a partir de la expulsión decayó su juego.

Hoy entrena y mañana juega con Unión

Newell’s tuvo ayer el día libre y hoy comenzará la tercera semana de entrenamiento de la pretemporada. La jornada será en doble turno. Si bien no hay confirmación oficial, mañana será el amistoso contra Unión, suspendido el sábado por el mal tiempo. Se jugaría en el Coloso. En tanto, el sábado 6 habría otro amistoso, el último, contra Sarmiento de Junín.