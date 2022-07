La mala racha de Newell's ya se hizo una crisis de juego

Newell’s está en franca caída, más allá de los números que así lo grafican. Porque por primera vez en la era de Javier Sanguinetti el equipo sumó su tercera derrota consecutiva y en vez de mostrar señales de reacción la pendiente en los rendimientos es cada vez más empinada. Ante Atlético Tucumán jugó como quien dice apenas un rato, pero luego paulatinamente se fue apagando, confundiendo y perdiendo la brújula. La imagen del final, con el arquero Herrera de nueve y el tanto de Tesuri de contra, libre como si estuviera en el patio de su casa, graficó el desaguisado que fue el rojinegro en el epílogo. Fue un 2-0 duro, lacerante y que amerita respuestas futbolísticas urgentes. La crisis está en sus primeros síntomas, pero hay que cortarla de cuajo y no negarla. Newell’s ahora tiene una final el miércoles por Copa Argentina en la que está obligado a reivindicarse. Lo contrario sería más leña al fuego.

Todos los números en las últimas fechas están en rojo para Newell’s. Que en las últimas jornadas sumó tres empates y tres derrotas en fila, todo tras un inicio arrollador que lo depositó en la punta del torneo. Pero esta pendiente tiene motivos claros. El rojinegro ya no defiende como un animal a su cachorro, en el medio perdió presión y arriba casi no hace cosquillas. Por eso los resultados negativos no son casualidad. Por ello la mala racha se va transformando en crisis.