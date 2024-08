La levedad del Newell's de Méndez, en su hora más difícil, al Monumental

Es, parece ser, Sebastián Méndez el único que cree. Dice, dijo, que él está con sus jugadores y ellos con él. Que esa simbiosis mínima, indispensable, aún detecta para poder seguir. No se conoce lo que piensan sus dirigidos que no dieron la talla ni un poquito, sí una dirigencia que ya no confía aunque no lo haya hecho explícito.