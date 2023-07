La lepra se fue pinchando hasta el final

Newell’s se fue desinflando en la Liga Profesional. De eso no hay dudas. Una muestra clara fueron los cuatro empates consecutivos con los que cerró la campaña en el Coloso del Parque. Y se puede agregar una parda más, en el partido de Copa Sudamericana ante Audax Italiano. Es cierto que Gabriel Heinze optó con lógica resguardar a la mayoría de los titulares para el trascendental partido del martes, en San Pablo. Pero también que su nivel de juego fue decreciendo. No lo hizo en el partido anterior en La Bombonera con mayoría de titulares y aunque con los suplentes jugó mejor que el subcampeón, no pudo doblegarlo.

Después de vencer a Godoy Cruz 2 a 0, Newell’s no ganó más en el Coloso. Hace un mes y medio que no lo hace, con 5 partidos en el medio. Descontando el mencionado internacional, el equipo de Heinze no pudo con Unión (1-1), con Gimnasia (2-2), con Atlético Tucumán (0-0) y ahora con Talleres (1-1). Este fue el único en que no le anularon un gol polémico vía VAR. Es más, se lo anularon a Talleres por offside, primero con el asistente y luego corroborado con la tecnología.