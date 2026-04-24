A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones piden justicia por Sophia Civarelli

Realizan una concentración a una semana del femicidio de la estudiante de la Facultad de Psicología de la UNR. Están presentes su madre y su hermana, quienes vinieron desde Villa Amelia

En una emotiva intervención, la foto de Sophia Civarelli llenó la plaza 25 de Mayo en un reclamo unánime de justicia.

A una semana del femicidio de Sophia Civarelli , su familia, con su madre, su hermana y sus primas a la cabeza, además de amigos, organizaciones y centros de estudiantes, reclaman justicia por la joven de 22 años con una concentración en la plaza 25 de Mayo .

Desde las 17, hora en la que comenzó la convocatoria anunciada días atrás, comenzaron a llegar a la plaza personas de todas las edades para reclamar justicia por la joven asesinada por su novio , Valentín Alcida, quien se suicidó tras cometer el femicidio.

También son parte de la concentración varios organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes . Uno de ellos es el de la Facultad de Psicología de la UNR, donde Sophia era cursaba sus estudios y que hoy desobligó a todos los alumnos para que puedan asistir a la plaza.

Están presentes también tanto la madre como la hermana de Sophia , quienes llegaron desde Villa Amelia, la localidad de la que era oriunda la joven y que está a 40 kilómetros de Rosario, para ser parte de la convocatoria y poder pronunciar unas palabras en un escenario que se montó especialmente para la ocasión.

El acto tuvo su momento más emotivo al comienzo, cuando todos los asistentes, en silencio, recordaron a Sophia levantando una foto de ella.

Marcha Sophia 24.4 VB (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Reclamo por justicia

La movilización convocada por familiares y amigos de Sophia tiene como consigna reclamar a la Justicia que el caso se esclarezca por completo y denunciar las fallas institucionales del Estado para abordar la compleja temática de la violencia de género.

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La movilización busca constituirse como un espacio de visibilización, pero también de descarga colectiva frente al impacto del caso.

Marcha Sophia 24.4 VB (1) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Femicidio de Sophia: qué se sabe hasta el momento

Según pudo establecer la Fiscalía hasta el momento en base a datos de la autopsia, Sophia, de 22 años, fue asesinada el jueves 16 de abril, en horas de la tarde, de una puñalada en el cuello por su novio Valentín Alcida, en el departamento que compartían en 3 de Febrero al 2400.

Varias horas después de haber cometido el femicidio, ya en la madrugada del viernes, Alcida se presentó en el departamento de una amiga, en 3 de Febrero al 1100, donde contó que su novia se había quitado la vida y que él sentía culpable por no haber salvado a tiempo.

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Cuando su amiga se comunicaba con el 911 para dar cuenta de lo sucedido, Alcida decidió suicidarse lanzándose al vacío desde el octavo piso. Tras la confusión de las primeras horas a un presunto doble suicidio, la investigación judicial avanzó y la hipótesis del femicidio de Sophia se consolidó.