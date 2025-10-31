La Capital | Ovación | Newell's

La increíble racha de Newell's ante Unión cuando juegan en el Coloso

Rojinegros y tatengues se enfrentaron 77 veces a lo largo de la historia, pero hay una racha que predomina con fuerza cuando chocan en Rosario.

31 de octubre 2025 · 14:59hs
El último partido entre Newells y Unión se jugó en abril en Santa Fe. 

El último partido entre Newell's y Unión se jugó en abril en Santa Fe. 

Newell's y Unión se enfrentarán este viernes a la noche en el Coloso del parque Independencia, por la fecha 14ª de la Liga Profesional de Fútbol. Mientras el equipo local necesita sumar para alejarse de la zona caliente del descenso, Unión busca acercarse a los playoffs.

El choque en el estadio Marcelo Bielsa tiene un condimento extra para los rojinegros, ya que Lucas Bernardi "debutará" como técnico del primer equipo en reemplazo del despedido Cristian Fabbiani. Bernardi estará a cargo del equipo durante los tres partidos que le quedan a Newell's en el torneo Clausura (Unión, Huracán y Racing), un mandato que coincide con la etapa preelectoral en el club del parque.

El historial entre Newell's y Unión

Rojinegros y tatengues se enfrentaron en 77 oportunidades a lo largo de la historia. Newell's domina ese duelo con 30 victorias, mientras que Unión ganó 22 veces y empataron otras 25. Aunque el balance general es relativamente parejo, el predominio de los leprosos es nítido en el historial de partidos jugados en Rosario.

Sin embargo, el dato más saliente a la hora de repasar los enfrentamientos del pasado entre ambos equipos es todavía más contundente a favor de Newell's y negativo para Unión. Es que los tatengues no le ganan a los rojinegros en Rosario desde hace 23 años.

Leer más: Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Un recuerdo lejano para Unión

El último festejo tatengue en territorio leproso data del 15 de septiembre de 2002, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 con gol de Martín Pérezlindo sobre el final del encuentro. Desde entonces, pasaron más de dos décadas, distintos torneos y generaciones enteras sin que Unión pudiera volver a ganar en el parque Independencia.

Últimos antecedentes de paridad

En los últimos enfrentamientos, los empates entre Newell's y Unión fueron moneda corriente. El más reciente se jugó el 19 de abril de este año, en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, y terminó 1 a 1 con tantos de Lucas Gamba para el local y Carlos "Cocoliso" González para la visita.

El último cruce enntre ambos en Rosario también terminó igualado: fue el 12 de junio de 2023, hace casi un año y medio. Aquel partido acabó 1 a 1 con goles de Jorge Recalde para Newell’s y Kevin Zenón para Unión.

Leer más: Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Más allá de la racha negativa de Unión en el Parque, que se extiende por más de dos décadas, la última victoria de Newell's como local data de hace cuatro años: fue el 8 de noviembre de 2021, cuando los rojinegros se impusieron por 1 a 0 con un tanto de Pablo Pérez. Desde entonces, los choques entre ambos acumulan resultados apretados y pocos goles.

Un duelo con historia y necesidad

Más allá del pasado, Newell’s y Unión llegan al encuentro de este viernes con urgencias diferentes. Mientras Newell's necesita sumar los tres puntos para no complicarse en la pelea por el descenso en la tabla anual, el equipo de Leonardo Madelón quiere sostener su buen presente y sumar para seguir soñando con un lugar en los playoffs.

Noticias relacionadas
Ante las ausencias obligadas de Banega, Regiardo y Gómez Mattar, el que tiene grandes chances de ser titular en Newells es Mereles. 

Newell's, con los pibes Alan Mereles y Francisco Scarpeccio entre los concentrados

Lucas Hoyos, entre los juveniles de Newells que salieron a jugar contra Racing.

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

La formación de Unión que arrancó contra Defensa y Justicia y se repetirá en el Coloso ante Newells.,

Unión llega sin secretos para enfrentar a Newell's en un partido clave para el futuro rojinegro

Bernardi agradeció el apoyo de los futbolistas históricos de Newells.

Bernardi quiere un Newell's más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la caja negra

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la "caja negra"

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto que será debatido en el Concejo. Es la quinta proyección de recaudación y gastos con superávit fiscal

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Ovación
Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre
OVACIÓN

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero