La ilusión en el frente internacional también se terminó

Ese entusiasmo que se evaporó en la noche de este martes en el Coloso. Es que Newell’s no fue capaz de doblegar a un conjunto brasileño que no tiene grandes virtudes. Y quizás eso también sea el motivo que haya tanta frustración. Porque no hubo tanta diferencia, ni en el resultado global ni desde el juego. Lo que cuesta discutir es que la eliminación rojinegra no haya sido justa.