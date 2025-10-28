La Capital | Ovación | japonés

La historia de película del delantero japonés que sigue jugando a los 58 años

Kazuyoshi Miura inició su carrera en Brasil, jugó en Santos de Pelé, y se mantiene activo siendo el jugador más longevo en actividad. Su carrera inspiró a un personaje del anime Supercampeones

Luis Castro

Luis Castro

28 de octubre 2025 · 14:55hs
El japonés King Kazu lleva cinco décadas jugando al fútbol y pretende seguir en actividad mucho tiempo más.

El japonés King Kazu lleva cinco décadas jugando al fútbol y pretende seguir en actividad mucho tiempo más.

La carrera dentro del fútbol, sobre todo profesional, es corta. Son pocos años de rodaje intenso donde los jugadores intentan aprovechar con el fin de conseguir una diferencia económica, algo que no todos consiguen. Pero para diferenciarse de esta realidad existente un jugador japonés rompió con todos los parámetros y con 58 años se convirtió en el futbolista más longevo que se mantiene en actividad. "Quiero seguir jugando hasta que mi cuerpo diga basta”, expresó con convicción tiempo atrás en una entrevista dejando en claro sus ganas de seguir dentro de una cancha y sin pensar en el retiro.

El hombre récord es Kazuyoshi Miura, más conocido como King Kazu, y actualmente viste la camiseta de Atlético Suzuka Club, que milita en la cuarta división japonesa. Pero su historia es digna de una película. El apellido que lleva es el de su madre ya que su padre, según se dice, tenía vínculos con la mafia japonesa y, por ende, optó por no utilizarlo.

King Kazu nacióel 26 de febrero de 1967 en Shizuoka (Japón) y desde su nacimiento estuvo influenciado por el fútbol por su familia. Su papá amaba este deporte, estuvo presente en el Mundial de México 70 y quedó maravillado con el juego que mostró nada menos que Pelé con Brasil. Esas imágenes recopiladas marcaron lo que sería la pasión y la carrera de su hijo.

Embed - Soccer's oldest, active professional player Kazuyoshi Miura turns 58-years-oldKing Kazu

"Esas imágenes cambiaron mi vida. Me enamoré del fútbol brasileño”, recordó Miura en una entrevista con la BBC de Londres. Y así fue. Es que en Japón el fútbol por ese entonces no era profesional -el beisbol era el deporte popular- y con el fin de dedicarse de lleno a este juego con sólo 15 años viajó hacia Brasil con el fin de perseguir un sueño. El idioma fue el primer obstáculo, además de su corta edad y en un país que no conocía. Pero él tenía bien en claro lo que quería, nadó ante las adversidades que se le presentaron y tres años más tarde, mientras Argentina iba en busca de la gloria en México 86, firmó su primer contrato profesional con Santos, nada menos que la entidad donde brilló su ídolo Pelé.

En la tierra de Pelé

El delantero acaparó todo lo que le enseñaron en Brasil, se formó y regresó a su país convertido no sólo en un futbolista profesional, sino que a esa altura era considerado una estrella de Japón. Tan es así que rápidamente se ganó la simpatía de los fanáticos y hasta fue elegido como el jugador más valioso de la temporada, superando nada menos que a Gary Lineker, el exdelantero y figura de la selección de Inglaterra.

Su entrega, sacrificio y seriedad para mantenerse en lo más alto del fútbol de su país motivaron a que desde otros países posaran la mirada en su figura. Japón no era un país de grandes futbolistas, todo lo contrario, pero King Kazu sorprendía. A tal punto que fue el primer japonés en jugar en Italia, en este caso en Genoa. Por supuesto que también hubo mucho de marketing en esta contratación ya que una marca nipona de electrodomésticos decidió patrocinar la camiseta del conjunto italiano.

>>Leer más: La presente temporada generó una sangría de técnicos: ¿quiénes dejaron su cargo?

Esa estadía en una país futbolero generó que se le abrieran las puertas para llegar a Croacia, Australia y Portugal, además de ser una de las grandes figuras de la selección de Japón durante largos años y ser el goleador histórico. A la vez, con 58 años -con un cuidado extremo y dieta estricta- superó ampliamente a Stanley Matthews, un exquisito jugador inglés que se retiró a los 50 años.

King Kazu, uno de los Supercampeones

Lo que hizo Miura dentro del fútbol y llevando a un país que daba sus primeros pasos en el fútbol a trascender las ffronteras,generó que su figura fuera llevada a los ddibujosanimados. El creador del anime Supercampeones, Yoichi Takahashi, se inspiró en el ídolo japonés para crear a Oliver Atom, el personaje principal de la misma que refleja el espíritu del joven que dejó su país con el fin de perseguir un sueño en tierras totalmente desconocidas.

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, y Lionel Messi, con 38, son dos de las grandes figuras del fútbol mundial que desafían la edad y continúan en el alto nivel de competencia. A lo largo de todas sus carreras se mantuvieron en el camino de la corrección con el fin de cuidar sus cuerpos y permitirse estar entre los mejores del mundo a pesar de los años. El caso de Miura es totalmente atípico porque con 58 años sigue en el ruedo, más allá de que sea en categorías menores del fútbol de su país, es el hombre más longevo en actividad a nivel profesional y jugó en cinco décadas diferentes.

En la asamblea del lunes por la noche, la vice Cristinziano dio detalles de la deuda que reclama el Banco Central.

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

El busto de Miguel Russo ya se muestra en el Gigante de Arroyito

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

El plantel de Banfield reclamó los sueldos impagos a días del clásico ante Lanús.

Atención Newell's: Banfield tomó una medida de fuerza en medio de la lucha por la permanencia

