La gran importancia del grupo

A modo de balance de lo que fue la etapa de trabajo en Costa Rica, Bauza destacó: "Me vuelvo contento. Porque tuve una recepción muy buena de parte de los jugadores. Todavía estoy terminado de conocerlos. En realidad, conocía a varios, pero no a todos. Entonces estos quince días me sirvieron para empezar a conocerlos, más que nada en su esencia. Porque desde lo futbolístico uno tiene más o menos una idea. Pero en la convivencia uno los conoce en las actitudes que después se vuelcan en la cancha. Para mí esto es muy importante".



Para el Patón las relaciones humanas entre los jugadores y la convivencia es "fundamental". Para el DT es clave "el tema del conocimiento personal y de cómo uno se maneja, aparte del entrenamiento, en su vida. Porque el jugador de fútbol, no hay que olvidarse, no es solamente una persona que entrena y juega, sino también es un ser humano que vive en una ciudad como Rosario que encima es complicada, no es fácil. Y mucho más jugando en Central".