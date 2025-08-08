De Arroyo Seco salió el nuevo campeón: Mirco Cuello se apoderó de la corona mundial interina de los peso pluma

El púgil santafesino venció por nocaut técnico en el segundo asalto al mexicano Sergio Ríos en la ciudad libia de Bengasi

Mirco Cuello dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad: es campeón mundial interino de los peso pluma de la AMB.

El boxeador santafesino Mirco Cuello se consagró campeón del mundo interino de los peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos. El combate se realizó en la ciudad libia de Bengasi.

Cuello salió decidido a terminar rápido la pelea y ya en el primer round tiró a la lona a su rival, que -como él- llegaba invicto al combate por el título.

En el segundo asalto el santafesino mantuvo la iniciativa y volvió a tumbar a Ríos, quien ya no pudo levantarse ante la cuenta de 10 del árbitro de la pelea.

Cuello, que llegó invicto con un récord de 15-0, 12 de ellas por nocaut, se consagró ante la atenta mirada nada menos que de Mike Tyson.

El púgil nacido en Arroyo Seco era hasta este viernes la gran promesa del boxeo argentino y ahora se convirtió en una realidad: con él, el país vuelve a tener un campeón del mundo.

En la pelea por el título interino, el boxeador que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokyo lisa y llanamente demolió a su rival, que estaba invicto en 19 peleas pero nunca había combatido fuera de México.

Una definición muy rápida

El primer round, Cuello arrancó con toda la furia y pocos segundos después del comienzo conectó un potente golpe al rostro de su rival que lo tiró a la lona. El santafesino fue superior durante todo ese primer capítulo y estuvo cerca de asegurarse la pelea allí mismo.

"El púgil nacido en Arroyo Seco era hasta este viernes la gran promesa del boxeo argentino y ahora se convirtió en una realidad" "El púgil nacido en Arroyo Seco era hasta este viernes la gran promesa del boxeo argentino y ahora se convirtió en una realidad"

En el segundo asalto, Cuello volvió al ataque y nuevamente rebalsó al oriundo de Sonora, que no hizo más que defenderse y contragolpear, aunque sin dañar al argentino. Cuando promediaba el round, Cuello conectó otro potente golpe, lo tiró y volvió al ataque tras la segunda cuenta del árbitro para sentenciar la historia.

Leer más: Boxeo: el pugilista santafesino que se inició en el taekwondo y ahora va por la gloria mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1953930480069251306&partner=&hide_thread=false ¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025