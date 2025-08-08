La Capital | Ovación | boxeo

Boxeo: el rosarino Erik "Acorazado" Miloc peleará este viernes por el título sudamericano

El invicto local combatirá frente a Diego Ramírez, defensor del título de los medianos, en el club Sportivo Federal (Agrelo 2298) de Rosario

8 de agosto 2025 · 06:10hs
El rosarino Mirco Cuello tiene un récord de 9 victorias en el boxeo

El rosarino Mirco Cuello tiene un récord de 9 victorias en el boxeo, 8 de las cuales fueron por nocaut.

Rosario vuelve a vibrar con un festival de boxeo y con la chance del rosarino Erik “Acorazado” Miloc de conquistar el cinturón sudamericano de la categoría mediano. Esta chance se le presentará esta noche frente al defensor del título, el corondino Diego “El Chacarero” Ramírez, en la pelea de fondo del festival “Choque de Puños”, que tendrá lugar en el club Sportivo Federal (Agrelo 2298).

El encuentro boxístico comenzará a las 18.30, con televisación de la señal DirecTV, a las 21.30, para toda Latinoamérica. La organización estará a cargo del Funes Boxing Club, que tendrá en esta ocasión la producción local en Rosario de Liberati Box (escuela de boxeo del profesor Vito Liberati).

La expectativa es grande en relación a Miloc, de 26 años y 3º en el escalafón argentino de los medianos. Con nueve combates, todos ganados y ocho de ellos por nocaut, se medirá a 10 rounds con el experimentado Ramírez (27-13-1, 6 nocauts), que buscará defender su título sudamericano.

Los demás combates del festival de boxeo

El programa de “Choque de Puños” tiene otras tres peleas profesionales. El mendocino Joel “Tren Mafauad (12-1, 4 nocauts) expondrá el título latino OMB welter ante el José Acevedo (17-6-3, 9 nocauts), de San Francisco (Córdoba), a 10 rounds.

Previamente el rosarino Darío Soto (4-4-2, 1 nocaut) combatirá frente al venadense Juan Ignacio Segovia (9-5-2, 4 nocauts) en la categoría superwelter, a 6 asaltos. Mientras que otro rosarino, Pablo Fredes (1-0), peleará con el santafesino Franco Nieto (0-2), en supermediano, a 4 rounds. Además habrá peleas de aficionados.

Las entradas se pueden comprar en el gimnasio CEIN (Darragueira 1265) o a través de la cuenta de Instagram @liberati—boxeo. Los precios son: ring side (platea), 25 mil pesos, y generales (populares), 20 mil.

Mirco Cuello, por la gloria mundial

“Mi sueño es ser campeón del mundo”. Mirco Cuello, boxeador de Arroyo Seco, se encuentra ante esta enorme oportunidad. Este viernes combatirá por el título mundial interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

Cuello (15-0, 12 nocauts) se medirá con el invicto mexicano Sergio Ríos (19-0-0, 7 nocauts) en el Estadio Martyrs of Benina, en Bengasi (Libia), con capacidad para diez mil personas.

>> Leer más: Cuello, del taekwondo a la pelea por el título

La pelea, a 12 rounds, está prevista para, alrededor de las 17, con transmisión de TyC Sports desde las 15.

image - 2025-08-07T201450.682
El rosarino Mirco Cuello tiene un récord de 9 victorias en el boxeo, 8 de las cuales fueron por nocaut.

El rosarino Mirco Cuello tiene un récord de 9 victorias en el boxeo, 8 de las cuales fueron por nocaut.

En Libia también combatirá otro argentino, el catamarqueño Josué Francisco Agüero (13-0, 7 nocauts), frente al mexicano Diego Ortiz Alemán (20-3-1, 14 nocauts), a 10 asaltos, por el peso superligero.

En una de las peleas del festival de boxeo, el rosarino Erik “Acorazado” Miloc intentará quitarle el cinturón al actual campeón sudamericano, Diego “el Chacarero” Ramírez.

Boxeo: Rosario se prepara para el gran festival Choque de Puños

Banega deberá conducir a Newells para buscar el primer triunfo en el Parque en el torneo ante el Ferroviario.

Newell's tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Pelotaris en el frontón del Centro Navarro de Funes, uno de los espacios de la región donde se practica la pelota paleta.

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Juanchón García practicaba aparte en Newells porque el Ogro Fabbiani no lo tenía en cuenta.

En Newell's, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

