Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por la conquista de un título mundial

El púgil de Arroyo Seco combatirá este viernes en la lejana Libia ante el también invicto mexicano Sergio Ríos por el título interino pluma de la AMB

El mexicano Sergio Ríos y el argentino Mirco Cuello, durante el pesaje previo a la pelea.

Mirco Cuello , el boxeador de Arroyo Seco que compitió en los últimos Juegos Olímpicos y es una de las mejores promesas de ese deporte en el país, combatirá mañana por el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante el mexicano Sergio Ríos.

Será un duelo de invictos y la pelea será transmitida por TyC Sports y por DAZN. Cuello y Ríos protagonizarán además el combate estelar de una velada denominada Festival KO a las Drogas, que se llevará a cabo en la ciudad de Bengasi, en Libia. La pelea está prevista para las 18.

El ganador de esta pelea prácticamente quedará de cara a un choque con el campeón pluma Nick Ball, de Inglaterra.

Este jueves se llevó a cabo el pesaje oficial de la cartelera, compuesta de cinco combates. Cuello y Ríos pesaron lo mismo y no tuvieron problemas para dar en la categoría.

Leer más: Boxeo: el rosarino Erik "Acorazado" Miloc peleará este viernes por el título sudamericano

Un duelo de invictos por TyC Sports y DAZN

Cuello tiene un record de 15-0, con 12 nocauts. En su última pelea de febrero pasado, estaba perdiendo contra el mexicano Christian Olivo en Las Vegas, luego de una caída en el segundo asalto y por el dominio de su rival.

Leer más: Conmoción por la muerte de una joven promesa internacional del karting: tenía 16 años

Sin embargo, el púgil de Arroyo Seco tomó un segundo aire en la recta final del combate y terminó enviado dos veces a la lona a Olivo, en el décimo asalto, para imponerse por nocaut técnico.

Cuello sólo hizo una pelea en el 2024, en la que venció al ugandés Sulaiman Segawa, también en Las Vegas. Es una de las principales promesas en el boxeo argentino y ante Ríos tendrá que demostrarlo.

El mexicano posee un palmarés de 19-0, con 7 nocauts. Todas sus peleas fueron en México, y en su última presentación noqueó en el primer asalto a su compatriota Gustavo Molina, en mayo..