Al Ogro Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

El DT de Newell's puso de entrada un doble 9 y un doble 5 defensivo, lo cambió ya en el primer tiempo y después del segundo de Belgrano. No le salió nada

17 de septiembre 2025 · 20:26hs
Una eliminación amarga para el Ogro Fabbiani. Su Newells no dio la talla ante Belgrano y quedó afuera de la Copa Argentina.

Virginia Benedetto

Una eliminación amarga para el Ogro Fabbiani. Su Newell's no dio la talla ante Belgrano y quedó afuera de la Copa Argentina.

No hubo caso. El Ogro Fabbiani lo intentó todo. Doble 9, doble 5 defensivo, línea de cuatro abajo, línea de 5, cuatro delanteros al final... pero no hubo caso. Salvo esos primeros minutos donde Newell’s se puso en ventaja, todo fue de Belgrano, que lo sacó bien de la Copa Argentina.

El Ogro no sorprendió con la inclusión del doble 9. Ya se venía barajando que esa sería la opción de ataque para enfrentar a Belgrano. Pero sí lo hizo cuando aparecieron en la formación inicial dos volantes defensivos, como Martín Fernández Figueira y Luca Regiardo, dejando finalmente a Fabián Noguera.

Duró poco la apuesta. Antes del final del primer tiempo, Fabbiani se dio cuenta de que la pelota era propiedad de Belgrano, que se hacía peligroso en el área leprosa y por eso decidió volver al plan original defensivo: afuera el uruguayo, adentro Noguera.

Un cambio prematuro de sistema en Newell's

Así, de un 4-4-2 claro, pasó al 5-2-3 que se pensaba de entrada y el que pagó los platos rotos fue Martín Fernández. Eso sí, en ese primer tiempo donde claramente Belgrano lo fue volcando sin prisa ni pausa a su favor, ni con un sistema ni con el otro pudo evitar las trepadas del exleproso Gabriel Compagnucci, que dejó en ridículo a Alejo Tabares siempre.

Compagnucci tuvo todas las libertades para trepar por derecha, en un dibujo que Ricardo Zielinski ideó como de 5-2-1-2. Y esa soltura tuvo mucho que ver con que Gonzalo Maroni, ubicado a la izquierda en una y otra condición táctica, no solo no preocupó al exleproso para evitar que suba tanto, sino que no colaboró en la marca.

De esa forma llegó el merecido empate pirata al final del primer tiempo con la chilena de Jara y el segundo, que nació de un córner que antes generó, cuándo no, Compagnucci.

Nuevos retoques sin soluciones a la vista

Sin resultados entonces con uno u otro esquema, Fabbiani tocó todo apenas iniciado el complemento tras el gol de Lisandro López. Afuera Regiardo para que entre Jeremías Gómez Mattar, adentro Josué Colman por el inexpresivo Maroni y Giovani Chiaverano por Lollo. La línea de 5 duraba entonces apenas un cuarto de hora.

Newell’s quedó entonces con 4-2-4 o 4-1-4-1. Y finalmente, promediando el complemento el Ogro intentó el último manotazo con el ingreso de Facundo Guch por Tabares y ante la desesperación jugó por cualquier lado. Enseguida Chiaverano tuvo el empate que sacó el arquero Cardozo, tras una buena asistencia de Colman.

Fue un oasis en medio del desierto. Bastó que Belgrano tomara las riendas para que definiera todo, con la contra veloz y el nuevo gol de Jara. Probó de todo el Ogro, pero se notó que no encontró sistema ni intérpretes.

Cristian Fabbiani da indicaciones en el medio del partido. Claramente el equipo no le respondió.

