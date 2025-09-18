Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario La formación estuvo a cargo de la directora de capacitación de la AAT, Valeria Macloughlin, y las profesoras Luciana Sarmenti y Micaela Nadalín Por Pablo Mihal 18 de septiembre 2025 · 23:30hs

La instancia combinó una etapa virtual y dos jornadas de tenis presenciales intensivas.

En el Club Atlético del Rosario se llevó adelante un curso dirigido a alumnos del profesorado de tenis de Rosario. Se trata de una formación de Play Tenis a cargo de la directora de capacitación de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Valeria Macloughlin, y las profesoras Luciana Sarmenti y Micaela Nadalín, que cuenta con el respaldo de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

La capacitación combinó una etapa virtual y dos jornadas presenciales intensivas, con el fin de preparar a los nuevos profesores con herramientas metodológicas y didácticas modernas para trabajar en la formación de niños en las etapas de formación, en las que utilizan pelotas de baja compresión que de acuerdo a su pique se dividen en: roja, naranja y verde.

Organización y planificación de clases Los participantes aprendieron sobre organización y planificación de clases, incorporación de cuestiones técnicas y tácticas en cada etapa, y sistemas de competencias según las edades. El curso, que contó con una amplia convocatoria, conformó una excelente oportunidad para que los futuros profesores mejoren sus habilidades y puedan obtener una titulación reconocida internacionalmente por la Federación Internacional de Tenis.

El profesorado de tenis El profesorado de tenis de Rosario tiene título habilitante de la Asociación Argentina de Tenis, en Rosario se encuentra bajo la órbita de la Federación Santafesina de Tenis, su director es el experimentado profesor, Pablo Apud y cuenta con la colaboración de la profesora Micaela Nadalín. Las clases se dictan en el club Remeros Alberdi y en el cuerpo de especialistas se encuentran: en biomecánica, Gastón Espinosa; en psicología deportiva, Julieta Nadalin; en preparación física, Adolfina Negro y en Play Tenis, Daniela Fabbro.