Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario La escritora mexicana llega a la ciudad con una jornada dedicada a explorar las claves de la escritura. Las inscripciones ya están abiertas 18 de septiembre 2025 · 12:06hs

La escritora Meicana Cecilia González (foto gentileza Editorial Marea).

"Esto no es ficción" es el título de la nueva propuesta de Cecilia González que llega a la ciudad. La periodista y escritora, abrió las inscripciones para un taller intensivo de periodismo narrativo.

La escritora mexicana, lllegó a Buenos Aires en 2002 y desde entonces construyó una sólida trayectoria en la región. Es corresponsal para medios de México y autora de los libros “Escenas del periodismo mexicano”, “Nostalgias con sazón”, “Narcosur”, “Narco Fugas” y “Todo lo que necesitás saber sobre el narcotráfico”. También formó parte de proyectos colectivos como "72 Migrantes” y “Tú y yo coincidimos en la noche terrible”. Además, se especializó en periodismo narrativo a través de cursos en Argentina, Colombia, Cuba, España y Francia, y fue reconocida con premios en crónica e investigación.

Con el workshop que trae a la ciudad, González propone un espacio para explorar la narrativa de lo real y sumergirse en la creación de crónicas, perfiles, literatura de no ficción e incluso investigaciones.

Embed View this post on Instagram A post shared by Nexo Rosario | Talleres, cursos y seminarios (@nexorosorg) La cita es el sábado 4 de octubre, de 16 a 19 horas, en Nexo Cultural Rosario (Laprida 2136). Las inscripciones ya están abiertas.

>> Leer más: Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía Las propuestas del taller de Cecilia González Durante la jornada se abordarán ejercicios de escritura destinados a detectar y mejorar vicios de redacción, el desarrollo de proyectos en cualquier etapa, así como claves de estructura y estilo. También se compartirán referencias bibliográficas fundamentales de cada género.