Central y River lo intentaron hasta el final pero no pudieron romper el cero en el Gigante

Central y River animaron el partido de la fecha en el Gigante, intentaron quedarse con la victoria y redondearon un 0 a 0 que debió tener goles.

Toda la enjundia de Di María, la gran figura de Central.

Piden penal pero esta vez no le dan. Cae Veliz en el área de River pero Tello dijo que se levante.

Partidazo en el cierre del domingo. Central y River jugaron en el Gigante de Arroyito y aunque fue 0 a 0, dieron un buen espectáculo con la incertidumbre del resultado hasta el final. Los dos buscaron la victoria y tuvieron sus momentos, pero al final dividieron.

74' Di María pidió penal pero no se lo dieron. Salas lo tomó pero Fideo se dejó caer. No pareció.

¿FUE PENAL DE MAXI SALAS SOBRE DI MARÍA?

70' Buena chance de Duarte, que no resolvió bien la buena habilitación de Coronel. Sacó Beltrán.

OTRA TAPADA DE BELTRÁN PARA DEJAR A RIVER CON VIDA

60' Buena de Di María y no pudo aprovechar Veliz, que llegó tarde a su centro rasante.

PIE DE ÁNGEL: EL PASE DE DI MARÍA QUE CASI APROVECHA VÉLIZ

GRAN CONTROL DE VERA PERO MALA DEFINICIÓN



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/B528uk73hF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

53' Vera tuvo el gol. La controló bárbaro pero definió muy mal.

GRAN ATAJADA DE BELTRÁN PARA SALVAR A RIVER



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/qk1W7qKtXC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

50' La primera del complemento la tuvo Central, pero se la sacó Beltrán a Coronel.

RIVER NO PARÓ DE TOCARLA Y DRIUSSI PERDIÓ EL PRIMERO



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/RKZQzIXqNN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

45' (+2') La última fue para River, que terminó mejor el primer tiempo. Se lo perdió Driussi de cabeza.

TODO CENTRAL PIDIÓ PENAL POR FALTA SOBRE VÉLIZ



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/opDqtqenpR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

43' Central pidió penal, pero esta vez no le dan. No fue falta a Veliz.

ANULADO EL GOL DE RIVER POR OFFSIDE DE DRIUSSI



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/5auRbgz0Sr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

38' Sebastián Driussi convirtió el gol de River en una jugada llena de rebotes tras un córner, pero hubo off side del delantero y el VAR lo anuló.

VENENOSO REMATE DE COLIDIO QUE TAPÓ LEDESMA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/B2Aod73RBA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

31' Primera situación de riesgo para River. Derechazo de afuera del área de Colidio e imperfecta reacción de Ledesma, que la sacó. Luego llegó un remate desviado de Rivero.

BELTRÁN SALVÓ A RIVER TRAS LA CHANCE DE VÉLIZ

17'. La más clara hasta ahí. Gran centro de Enzo Giménez tras un buen enganche y Veliz cabeceó defectuoso. Se la quedó Beltrán.

GRAN JUGADA DE DI MARÍA Y GIMÉNEZ NO LE PEGÓ BIEN



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/baFFSwrLph — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

2'. Bien Di María, llevándose la pelota por izquierda, pero mala definición de Giménez, que le salió un tirito.

