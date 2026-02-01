La Capital | Ovación | Central

Central y River lo intentaron hasta el final pero no pudieron romper el cero en el Gigante

Central y River animaron el partido de la fecha en el Gigante, intentaron quedarse con la victoria y redondearon un 0 a 0 que debió tener goles.

1 de febrero 2026 · 21:19hs
Piden penal pero esta vez no le dan. Cae Veliz en el área de River pero Tello dijo que se levante.

Virginia Benedetto

Piden penal pero esta vez no le dan. Cae Veliz en el área de River pero Tello dijo que se levante.
Toda la enjundia de Di María

Virginia Benedetto

Toda la enjundia de Di María, la gran figura de Central.

Partidazo en el cierre del domingo. Central y River jugaron en el Gigante de Arroyito y aunque fue 0 a 0, dieron un buen espectáculo con la incertidumbre del resultado hasta el final. Los dos buscaron la victoria y tuvieron sus momentos, pero al final dividieron.

El minuto a minuto en el Gigante

74' Di María pidió penal pero no se lo dieron. Salas lo tomó pero Fideo se dejó caer. No pareció.

70' Buena chance de Duarte, que no resolvió bien la buena habilitación de Coronel. Sacó Beltrán.

60' Buena de Di María y no pudo aprovechar Veliz, que llegó tarde a su centro rasante.

53' Vera tuvo el gol. La controló bárbaro pero definió muy mal.

50' La primera del complemento la tuvo Central, pero se la sacó Beltrán a Coronel.

45' (+2') La última fue para River, que terminó mejor el primer tiempo. Se lo perdió Driussi de cabeza.

43' Central pidió penal, pero esta vez no le dan. No fue falta a Veliz.

38' Sebastián Driussi convirtió el gol de River en una jugada llena de rebotes tras un córner, pero hubo off side del delantero y el VAR lo anuló.

31' Primera situación de riesgo para River. Derechazo de afuera del área de Colidio e imperfecta reacción de Ledesma, que la sacó. Luego llegó un remate desviado de Rivero.

17'. La más clara hasta ahí. Gran centro de Enzo Giménez tras un buen enganche y Veliz cabeceó defectuoso. Se la quedó Beltrán.

2'. Bien Di María, llevándose la pelota por izquierda, pero mala definición de Giménez, que le salió un tirito.

Las estadísticas de Central y River

