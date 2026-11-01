En vivo: Newell's empató con Unión y está con un pie en octavos de final

Newell’s está un paso de la clasificación a la fase final. El equipo de Kudelka igualó 1 a 1 con Unión en el Coloso y quedó a tiro de entrar a los playoffs. En el peor escenario, sólo una derrota abultada leprosa ante Instituto y un triunfo por goleada de San Lorenzo con Platense eliminaría a Newell's.
59' gol de Unión: Ludueña.
Comenzó el segundo tiempo.
Inconvenientes antes de la reanudación.
Final del primer tiempo 0 a 0.
Dos chances netas de Unión: fallaron sus remates Estigarribia y Palacios.
En un partido muy luchado no se sacan ventajas en el Coloso.
La Previa
Newell’s tendrá en sus manos la clasificación. Dependerá de sí mismo para que se convierta en realidad. Le alcanzará con la victoria. Un triunfo le permitirá sacar una diferencia de puntos indescontable a dos que lo persiguen y están afuera del grupo de los clasificados, Unión, que lo visitará hoy y San Lorenzo, que igualó ayer 2 a 2 con Vélez. El Tate está 4 puntos abajo de la Lepra y el Ciclón quedó a 2.
El año empieza a finalizar para Newell’s con otro semblante. Un rostro muy distinto al que mostraba en la apertura de la temporada y los meses siguientes, cuando predominaba el nerviosismo por el temor al descenso.
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Las estadísticas de Newell's y Unión