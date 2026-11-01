En vivo: Newell's empató con Unión y está con un pie en octavos de final

El equipo de Kudelka igualó 1 a 1 con Unión en el Coloso y está muy cerca de meterse en los octavos de final del Clausura.

Newell’s está un paso de la clasificación a la fase final. El equipo de Kudelka igualó 1 a 1 con Unión en el Coloso y quedó a tiro de entrar a los playoffs. En el peor escenario, sólo una derrota abultada leprosa ante Instituto y un triunfo por goleada de San Lorenzo con Platense eliminaría a Newell's.

¡DE CARAMBOLA VALE IGUAL! ¡GOL CLAVE PARA LA LEPRA PENSANDO EN LA CLASIFICACIÓN! Luego de una serie de rebotes, el Chino Solari remató cruzado y, gracias al desvío en Isla, Newell's llegó al 1-1 ante Unión. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/oV6dtCFwwj

¡¡DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA SON GOL, ES LEY!! El Chelo Estigarribia la bajó y Ludueña se tiró de palomita, para marcar el 1-0 de Unión ante Newell's, en el Coloso del Parque. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/d2Ho94fmQw

Inconvenientes antes de la reanudación.

Por presencia de GAS PIMIENTA en el vestuario de Unión, luego de un enfrentamiento de hinchas de Newell's con la policía por fuera del estadio, Madelón dio la charla técnica del ET en pleno campo de juego.



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Final del primer tiempo 0 a 0.

Dos chances netas de Unión: fallaron sus remates Estigarribia y Palacios.

En un partido muy luchado no se sacan ventajas en el Coloso.

La Previa

Newell’s tendrá en sus manos la clasificación. Dependerá de sí mismo para que se convierta en realidad. Le alcanzará con la victoria. Un triunfo le permitirá sacar una diferencia de puntos indescontable a dos que lo persiguen y están afuera del grupo de los clasificados, Unión, que lo visitará hoy y San Lorenzo, que igualó ayer 2 a 2 con Vélez. El Tate está 4 puntos abajo de la Lepra y el Ciclón quedó a 2.

El año empieza a finalizar para Newell’s con otro semblante. Un rostro muy distinto al que mostraba en la apertura de la temporada y los meses siguientes, cuando predominaba el nerviosismo por el temor al descenso.

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Las estadísticas de Newell's y Unión