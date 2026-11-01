El uno x uno de Newell's: Regiardo luchó hasta en las peores circunstancias

El capitán rojinegro nunca bajó los brazos y contuvo en el medio cuando Newell's perdía y estaba desorientado. Su entrega fue importante en el 1 a 1 con Unión

Para Newell's fue un partido en el que le faltó juego y entonces sobresalió la figura de Luca Regiardo, para meter una y otra vez cuando su equipo perdía 1 a 0 y reinaba el desconcierto. La combatividad del capitán sostuvo a la Lepra, que alcanzará el 1 a 1 contra Unión y lo mantiene con serias posibilidad de clasificar a la fase final.

Martín Ortega 5,5: Cuello no le trajo problemas. A su actitud para proyectarse le faltó final.

Nicolás Goitea 5: se debatió de arriba con Estigarribia y Tarragona. Por lo general, ganó.

Lucas Carrizo 4,5: discontinuo en defensa. Ganó en la misma propoción en el uno contra uno. Impreciso en los envíos largos.

Jerónimo Russo 4,5: recién se animó a pasar un poco en el final, no se complicó en la marca de Palacios

Lucas Gómez 4: poco trabajo porque Unión saltó el medio. No fue útil para ganar en juego.

Luca Regiardo 6: en los peores momentos de la Lepra, metió fuerte y ganó las divididas.

Walter Mazzantti 4: no desequilibró en el uno contra uno y tampoco llegó al fondo.

Facundo Guch 3,5: falló con la gambeta. No consiguió encarar y vulnerar la defensa tatengue.

Santiago Solari 4,5: no fue una solución para el ataque. No desbordó. Lo mejor, el remate que terminó en gol.

Matías Cóccaro 3,5: no le dio el físico para meter el cuerpo y pelearla o para resolver con mayor velocidad.

Ingresaron en Newell's

Alan Soñora 4,5: corrió para buscarla, recibirla y tocar. A la voluntad le faltó el pase que rompa líneas.

Juan Ignacio Ramírez 5,5: combatió frente a los centrales rivales y en una que luchó le quedó a Solari para el 1 a 1.

Jerónimo Gómez Mattar -: ingresó en los instantes finales y trató de trasladarla y tocar. Poco tiempo y sin incidencia.

El DT Frank Kudelka 4,5: la decisión en el armado del doble cinco, de Lucas Gómez y Regiardo, no le proporcionó circulación al equipo. Newell's careció de juego y tampoco impuso intensidad a partir de un despliegue físico que empuje a Unión contra su arco. Se rescata que de local nunca pierde. Llegó al empate y la clasificación está ahí. Con el fútbol quedó en deuda.