La denunciante del ex DT del equipo femenino de Boca contó su calvario: "Tenía miedo de ser violada" La ex encargada de prensa del plantel, Florencia Marco, aseguró que Jorge Martínez la empezó a intimidar desde el primer día. "Me sentía acorralada", confesó. 17 de mayo 2023 · 09:50hs

Florencia Marco, ex responsable de prensa del equipo femenino de Boca, dijo que los abusos de DT Jorge Martínez la hicieron sentir acorralada.

La ex jefa de prensa del plantel femenino de Boca Florencia Marco, que denunció por abuso sexual al entonces DT del equipo Jorge Martínez, rompió el silencio. "Me empezó a intimar desde el primer día con su mirada. Me miraba los senos, las partes íntimas, las piernas", contó visiblemente conmovida en una entrevista con TN, y confesó: "No quería ir a trabajar porque tenía miedo de ser violada".

Marco concedió una entrevista a Nicolás Wiñazki del programa "Somos buenos" el mismo día en que Martínez quedó procesado en la causa en la que se lo investiga por “abuso sexual simple”. En la nota contó el calvario que vivió en el club xeneize y la decepción que sintió ante el comportamiento de las autoridades de la entidad. “De (Jorge) Ameal no tuve respuesta, de (Juan Román) Riquelme, tampoco”, aseguró.

"Se presentó el nuevo técnico de fútbol femenino, en enero de 2022, y a partir de ahí cambió todo. Mi trabajo y también mi vida. Porque ahí empecé a sentir lo que es el acoso, el abuso", contó Marco, y añadió: "Tenía que hablar con él cosas del trabajo, en ámbitos donde estaba todo el equipo, y desde el primer día me empezó a intimidar con su mirada. Mirándome los senos, las partes íntimas, las piernas".

Embed "A la semana siguiente, a esa mirada que intimidaba, se le sumó pasarse la lengua por la boca, hablarme y mirarme las tetas… me genera mucho asco y ni siquiera lo puedo decir. Como mujer te intimida porque no sabés qué hacer, no sabés qué decir. Un día estaba sentada con la computadora, pasa, me toca la rodilla, pero no como lo puede hacer una persona con buena onda, me mira a los ojos y se pasa la lengua devuelta. Ahí lo miro y le digo: ‘¿Qué haces?’", agregó.

Asimismo, reveló que ante la insistencia de Martínez evitó inclusive que la saludara porque el entrenador aprovechaba la circunstancia para tocarla de más y explicó: "Lo hacía tan sutil. No sabía cómo decirle que no quería que me salude así porque hasta el momento no había pasado nada, pero me intimidaba un montón, eso es abuso también porque te sentís acorralada. Yo sabía que a otras personas les pasaba lo mismo". >> Leer más: El DT del equipo femenino de Boca acusado de abuso no se presentó al entrenamiento Aseguró que hubo un hecho que le provocó una angustia profunda. “Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el termo y el mate en la mano, y en el bolsillo del pantalón, el celular. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando". "Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: ‘Tomá, acá guardás todos sus secretos’. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: ‘¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!’. Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con futbol masculino y nunca me pasó algo similar”, añadió la ex responsable de las relaciones con los medios del equipo femenino de Boca. Y remató: “No quería ir a trabajar porque tenía miedo de ser violada”.