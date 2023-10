La decisión de Balzi y la búsqueda sin respuestas de Heinze

Heinze sorprendió con la inclusión de Guillermo Balzi por Cristian Ferreira pero no le resultó, mostrando que el técnico no encuentra respuestas con el final a la vista.

No es cuestión de recaer las culpas en Balzi. Sirve para ejemplificar que el entrenador leproso busca respuestas que no encuentra. Si hasta esos gestos de fastidio que suele mostrar cuando los futbolistas no hacen lo que quiere, al final del partido pareció que mermaron, quizás hasta resignado porque a esa altura no les iba a salir lo que no habían podido todo el tiempo antes. Aunque el balance para él haya sido positivo.