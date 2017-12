La Copa Santa Fe conoce los cruces

La primera edición de la Copa Santa Fe va llegando a su fin y el campeón se definirá en Rosario la semana que viene. Ayer, en tanto, en la Asociación de Hockey del Litoral (AHL) quedaron definidos los cruces de semifinales. Se conocían los equipos que iban a protagonizarlos. No se sabía quién iba contra quién. Y tras el sorteo correspondiente se conoció que Jockey Club enfrentará a Náutico El Quillá, desde las 18 y luego Universitario hará lo propio ante Banco de Santa Fe, a las 20. Estos choques se darán en el estadio Mundialista Luciana Aymar, el 9 de diciembre, mientras que el domingo 10 tendrá lugar la gran final, desde las 19.30.

En un breve acto, que contó con la presencia de autoridades de la copa, de la AHL y de la asociación santafesina (Banco y Náutico la representan), y con jugadoras de Jockey, ya que por Universitario no asistieron, quedó armado el cuadro de la recta final del torneo.

Tras el sorteo, hecho a la vista de todos con papelitos dentro de un trofeo, la directora del torneo, la ex Leona, Ayelén Stepnik, le confesó a Ovación que "esta instancia estamos esperándola con muchas ansias, llevamos seis meses trabajando mucho y siempre en la parte final es donde uno más se entusiasma, la parte más linda, así que le estamos poniendo mucha energía para que salga todo bien, que sea lindo y para que el estadio esté lleno", dijo.

¿La Copa fue lo que imaginaste al principio o te superó

en expectativas?

Era lo que imaginábamos, primero porque desde el año pasado habíamos hecho un relevamiento de cómo estaba el hockey a nivel provincial, imaginábamos y confirmamos las necesidades que tiene el interior y por eso nos pusimos los objetivos que nos pusimos. Primero la inclusión, esta es una copa que incluye, no sólo a las asociaciones sino también a las ligas independientes, a los clubes que las componen y que también tienen un rol social, entonces nos pareció importante sumarlas. Y después notamos la falencia que hay: en desarrollo, estructural, de recursos humanos.

Hay mucho que hacer por el crecimiento del hockey en la provincial, entonces.

Hay necesidad de capacitar a técnicos, árbitros, dirigentes...Muchas, pero estamos en ese camino, las pusimos en práctica y estamos trabajando también para que en los años venideros la copa pueda dejar algo de infraestructura en algunos lugares. Vimos que el nodo de Reconquista es el único que no tiene cancha de césped sintético y hay una demanda importante. Año a año vamos a ir sumando cosas y tratando de colaborar para que el hockey de la provincia primero esté unido, porque siempre unidos se consiguen muchas más cosas, para después ir mejorando en lo que se necesite.

¿Hay también que convencer a las asociaciones que son más fuertes para que quieran estar? En este caso eran justamente la del Litoral (Rosario) y la Santafesina, cuyos equipos llegaron a la definición.

Se sabe, están por encima de

los demás, pero su estadía tracciona, empuja el crecimiento de los más débiles.

Mucho, por lo menos esa es la devolución que hemos tenido de los dirigentes con los que hemos estado conversando, de las ligas (independientes, más pequeñas) agradecen y valoran que los hayamos tenido en cuenta y destacan eso, por más que hayan habido partidos en los que la diferencia de goles ha sido abismal. Pero agradecen porque es la forma de crecer. Nos ha pasado a nosotras cuando jugábamos en Las Leonas, siempre que te enfrentás con un rival superior te ayuda crecer y a veces te toca que sea al revés, vos ayudás a crecer al de abajo, eso es lo lindo. Eso es competencia y cuanto más crezca el de abajo más te ayuda a crecer a vos, hace la competencia más pareja, ayudando a que el nivel siga aumentando.

¿La ilusión es que con los años

se mezclen los demás en

una instancia así?

Era lógico que a esta instancia lleguen equipos de las dos asociaciones más fuertes, pero algunos estuvieron a punto de dar el golpe, quedaron muy cerquita. También el desafío es que se empiecen a colar otros equipos pero que con el andar también las ligas pasen a otra instancia, crezcan y sean asociaciones.

En esta primera edición de la Copa Santa Fe participaron equipos afiliados a cuatro asociaciones y seis ligas independientes del norte de la provincia. Fueron 32 conjuntos representando a la Asociación del Litoral, Santafesina, Unión del Centro, Asociación Norteña, Liga Costera, Liga Interzonal Bustinza, Liga Interzonal y Círculo Reconquistense. 32 partidos de eliminación directa los que se jugaron hasta acá.

Jockey, con presencia y toda ilusión

Elena Crespo y Clara Ramos, de Jockey, representaron a su club en el sorteo de los cruces de semifinales de la Copa Santa Fe. Y una vez que se supo que enfrentarán a Banco de Santa Fe reconocieron que no conocen mucho a su rival, porque básicamente no juegan en la misma liga, pero que están esperando la definición "de la mejor manera". "A Uni (el otro rosarino en esta instancia) sí lo conocemos muy bien", dijo Elena en plena alusión a una hipotética final entre ambos rosarinos. En este sentido, Crespo remarcó que "terminamos los playoffs del Litoral (cayeron semifinales) y seguimos entrenando para la copa, siempre está bueno jugar semifinales o llegar a estas instancias para intentar dejar al club en lo más alto, no paramos un segundo". Clarita Ramos, goleadora del hípico, señaló: "Salir campeonas nos gusta a todas y me parece que este torneo está muy bueno, estamos mentalizadas en poder conseguirlo".Los Leones juegan ante BélgicaPara ver a Los Leones habrá que madrugar. O alargar la noche. Es que el debut de los campeones olímpicos en la Ronda Final de la Liga Mundial de Bhubaneswar se producirá mañana a las 3.30 de Argentina (en vivo por ESPN). Será ante Bélgica, justamente el equipo ante el que se consagraron en la recordada final de los Juegos de Río de Janeiro, que terminó 4 a 2 y les valió el oro.El encuentro entre Leones y belgas será válido por el Grupo B que también integran Holanda y España. En el A están Alemania, Australia, India e Inglaterra.Cabe recordar que la fase de grupos sólo define posiciones de cara a los cuartos de final.Esta liga llega con una baja considerable en el equipo albiceleste, la del rosarino Manuel Brunet, marginado por el propio entrenador Carlos Retegui después de una discusión en la última concentración en Barcelona, en la que quedaron expuestas las diferencias. Manu, baluarte del seleccionado que reside en Bélgica, está por estos días de vacaciones en la ciudad.