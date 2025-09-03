La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Básquet

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

La Asociación Rosarina de Básquet está realizando un trabajo coordinado que va desde la capacitación hasta la designación de los árbitros.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

3 de septiembre 2025 · 06:15hs
Juan Pablo Rodríguez

Juan Pablo Rodríguez, Marcelo Quinteros y César González son los encargados de manejar a los árbitros en la Asociación Rosarina de Básquet.

Uno de los desafíos más importantes que tiene la Asociación Rosarina de Básquet es el tema arbitral. La profesionalización de los mismos, la logística que hay que hacer para hacer las designaciones, las erogaciones y las capacitaciones son algunos de los puntos que tienen que abordar los dirigentes.

Desde hace un buen tiempo, la decisión que tomó la comisión directiva de la ARBB que preside Marcelo Turcato fue hacer una reestructuración de la parte operativa específicamente.

Sin perder de vista que la Rosarina es la Asociación más grande del país, se trazaron como objetivos dos cuestiones fundamentales: la calidad y cantidad de árbitros dentro de la estructura del deporte de la naranja en nuestra ciudad.

Y se lo está llevando a cabo con pasos cortos, pero firmes y seguros. Donde los hechos puntuales y las acciones que se hicieron le ganan por goleada a los discursos vacíos que se pierden con el correr del tiempo.

Leer más: La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Los encargados de los árbitros en la Asociación Rosarina de Básquet

Juan Pablo Rodríguez en la parte administrativa, más Marcelo Quinteros y César González en las designaciones, son las personas encargadas de organizar todas las cuestiones referidas a los árbitros en la ARBB. Como si fuese un partido se fueron pasando la pelota con un timing asombroso y le contaron a Ovación los pormenores de la labor que están llevando a cabo.

Rodríguez inició el juego: “Desde 2024 planteamos una estructura dentro de la ARBB de lo que sería la Escuela de Arbitros. Mi función es la parte administrativa, cobranza a los clubes y posterior pago a los árbitros. Además, hay un área dentro de la escuela que es la que está el instructor de árbitros FIBA Federico Boelaert. Hay tres cooperativas donde están nucleados los árbitros y semanalmente cuando ya están los partidos programados, se distribuyen las diferentes autoridades para los partidos de primera y de inferiores”.

Las becas que paga la ARBB son un incentivo para los aspirantes

Además, habló de los incentivos que la ARBB les brinda a los jueces: “El año pasado entregamos ocho becas arbitrales de los cursos que dicta la Confederación Argentina. Se las dimos a los aspirantes que estaban en el nivel inicial en las distintas cooperativas. Pero la ARBB afrontó el costo de esta capacitación abonando los mismos en la CAB. Y antes de fin de año, a un árbitro de cada cooperativa se le otorgó una beca para que haga el curso de instructor arbitral de la CAB, para que los jueces más experimentados tengan la capacitación necesaria para el día de mañana puedan capacitar a nuestros árbitros y a los de la región. Mientras que este año se becaron a cuatro árbitros para el curso nacional de árbitros de la CAB de la modalidad 3 x 3 y otra beca de árbitros de Nivel 1. También se entregaron en forma gratuita 130 remeras, una para cada árbitro, y se dieron cuatro charlas de planilla digital que estuvieron a cargo de Gino Ribeca, un colaborador de la Asociación”.

El colaborador administrativo añadió: “Desde el año pasado, con el instructor FIBA Boelaert se están dando clases semanales gratuitas en formato híbrido (ya sea presencial o virtual) de diferentes problemáticas y situaciones que se van dando dentro de la cancha, y se analizan para ver cómo se pueden resolver desde el punto de vista reglamentario. Y se dictaron módulos de lo que se denomina “Técnica de a tres”, que es cuando en los partidos definitorios de la Superliga se designan a tres jueces”.

Más de 270 partidos semanales para cubrir

La naranja pasó para el lado de Marcelo Quinteros y César González, quienes manifestaron: “Se cuenta actualmente con 130 árbitros, que son designados para cubrir tanto las 32 tiras de intermedias masculinas los días sábados, las 8/10 tiras intermedias femeninas los domingos y los siete torneos de las primeras divisiones, cinco de varones y dos de mujeres. Totalizando más de 270 partidos semanales”.

“Consideramos a las capacitaciones un componente importante con el fin de mejorar no sólo la toma de decisiones en tiempo real, sino la concientización de las nuevas reglas que a menudo se desconocen. También implementamos una planificación semanal que tiene que ver con una comunicación casi constantes con los delegados de los clubes, para considerar sus necesidades y poder armar y respetar el calendario de juego aprobado”.

Las evaluaciones físicas son un pilar fundamental para mejorar el arbitraje

Luego fue Rodríguez quien tomó el control de la charla: “Estos últimos meses se estuvieron haciendo evaluaciones físicas a través del licenciado Oscar Ramos, a los efectos de evaluar las condiciones de los jueces de primera división, que son unos 80. Se les hicieron tres test y ahora tenemos un parámetro científico de la situación actual tanto en la parte aeróbica como de flexibilidad, elongación y resistencia abdominal. Buscamos seguir apuntalando las capacitaciones de los aspirantes. Al haber tanto flujo de partidos, la demanda de árbitros es alta y hay que llevar a cabo una ingeniería para cubrir todos los partidos. Es un trabajo largo el de la formación, pero estamos en buen camino”, expresó.

González y Quinteros pidieron el balón y dijeron: “Estamos inmersos en un proceso de cambio y tenemos la tarea como designadores arbitrales de interactuar con los clubes, a través de sus delegados, no sólo en los partidos del torneo local, sino en los de Copa Santa Fe y CAB que se jueguen dentro de nuestra jurisdicción. Somos muy autocríticos y sabemos que faltan aspectos por mejorar, pero estamos trabajando sobre el capital humano. La ARBB es de los clubes y los dirigentes nos debemos a ellos”.

La bancarización de los árbitros demuestra transparencia en la Rosarina

Finalmente, Rodríguez comentó: “Otro aspecto que cambiamos para bien fue la bancarización de los árbitros. Antes, los clubes les pagaban en efectivo y en la cancha, algo que no era agradable para la vista. Cuando termina la semana se les hace una liquidación a los clubes que actuaron de local de los honorarios de los jueces. Este dinero se transfiere a una cuenta exclusiva para que sea fácil de auditar. A fin de mes cada cooperativa pasa el resumen de los partidos que dirigieron con el total de la facturación y se coteja con lo que tenemos nosotros. Se hacen todos los comprobantes a los efectos que quede todo debidamente registrado”.

Noticias relacionadas
los hinchas de la u de chile no podran entrar en estadios bonaerenses por dos anos

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Miguel Russo sufre una infección urinaria y por eso la concurrencia al sanatorio Fleni.

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Lionel Messi está viviendo días emotivos y el partido del jueves ante Venezuela será especial.

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Santiago Ferrero y Santiago Mendez Casariego, ganador y finalistas en la categoría Sub 18.

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Lo último

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Una mujer llamó a la policía porque el automovilista que debía llevar a su hija a su casa en zona oeste se fue en dirección opuesta por la autopista a Córdoba. En agosto hubo una denuncia similar
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años
Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región
LA REGION

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Ovación
La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

La Asociación Rosarina de Básquet sigue invirtiendo fuerte en pos de tener árbitros de elite

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Policiales
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años
Policiales

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

La Ciudad
Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Asiain: La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"