Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Una mujer llamó a la policía porque el automovilista que debía llevar a su hija a su casa en zona oeste se fue en dirección opuesta por la autopista a Córdoba

3 de septiembre 2025 · 08:31hs
El conductor de Uber fue enviado al Club Los Caranchos.

Foto: Google Street View.



Por segunda vez en menos de un mes, la policía demoró a un chofer de Uber que debía llevar a una pasajera en un viaje dentro de Rosario. Según fuentes oficiales, el conductor se fue a Funes en vez de ir a la casa de una nena de 13 años, ubicada en la zona oeste de la ciudad.

El episodio se registró este martes por la noche, cuando la madre de la adolescente envió al automovilista a buscar a su hija al Club Los Caranchos. Entonces, advirtió un desvío del recorrido de regreso hacia su hogar y empezó a llamar al 911 hasta que el sospechoso cambió de dirección y llegó al destino.

Luego de la demora y la intervención del Comando Radioeléctrico, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó la denuncia sobre la aplicación de transporte ilegal y Aver Daniel S. R. quedó bajo arresto temporalmente. Mientras tanto, las autoridades constataron que la pasajera estaba en buen estado de salud y no se registraron agresiones o amenazas.

Un viaje en Uber con dirección equivocada

De acuerdo al registro de Uber en el celular de la mujer, la adolescente se subió al vehículo en Wilde al 1800 para ir hasta pasaje Isaacs al 300 bis. En vez de avanzar hacia el barrio Fisherton Industrial como estaba previsto, el sospechoso de 42 años tomó una dirección contraria.

La madre de la nena de 13 años empezó a llamar al 911 porque el chofer se había ido a Funes por la autopista Rosario-Córdoba. En la aplicación pudo ver que el auto había llegado hasta la zona urbana de la localidad vecina.

>> Leer más: Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

La última cuestión que puso en alerta a la denunciante es que el conductor no contestaba los mensajes enviados por la plataforma de viajes. Más tarde, el acusado regresó a Rosario y finalmente llegó a la vivienda ubicada entre las calles Gorriti y Vélez Sarsfield.






En base a los testimonios y el reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, la fiscal Andrea Vega ordenó el secuestro del teléfono celular del conductor para esclarecer lo ocurrido. La funcionaria tomó la misma medida en relación al Fiat Uno contratado en Los Caranchos.

Otro conflicto con Uber en Roldán

A principios de agosto, otra rosarina hizo una denuncia similar sobre el desvío de un chofer de Uber que llevaba a su hija de 22 años. En este caso, la propia pasajera refrendó la denuncia de su madre en redes sociales y sostuvo que el automovilista no quería detenerse cuando empezó a alejarse del punto de llegada.

La muchacha tenía que ir hasta la esquina de Mendoza y Oroño, pero el conductor del Chevrolet Aveo negro cambió de dirección y se fue de la ciudad hacia el oeste. “Me estaba llevando para Roldán. Le dije que estaba asustada, que me quería bajar. Mi mamá me estaba llamando porque veía que íbamos a otro destino. Tuve que pedirle por favor que frene porque no quería frenar”, escribió.





Después del relato en redes sociales, la joven se presentó el miércoles 13 de agosto en un Centro Territorial de Denuncias (CTD) para impulsar la investigación del caso. En cuanto a lo ocurrido durante el viaje, detalló que el chofer se reía constantemente y expresó: "No puedo decir con certeza qué intención tenía, pero no me dio seguridad ni tranquilidad”.

La policía encontró un machete y varias herramientas en el baúl del vehículo cuando lo inteceptaron. Después del procedimiento en la localidad vecina a Rosario quedó en libertad.

