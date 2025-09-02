EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

Ocurrió en el condado de Harris, en Houston. La víctima mortal tenía 11 años

Un hombre de 42 años de Houston fue detenido bajo la acusación de matar a balazos a un nene de 11 años que tocó el timbre de una casa y salió corriendo.

Gonzalo León Jr. fue detenido y fichado este martes en la cárcel del condado Harris, en Houston.

El nene, Julián Guzmán, asistió el pasado sábado junto a su primo a una fiesta de cumpleaños. Luego “se aburrieron y quisieron tocar timbres, o jugar a 'tocar y correr'”, indica la orden detención. ALlí se refiere a la práctica que en algunas partes de Argentina se conoce como "ring raje", un juego que simplemente consiste en tocar timbre y escapar antes de que alguno de los ocupantes de la casa abra la puerta.

El primo de Guzmán dijo a los investigadores que tocaron varias veces a la puerta de León y huyeron. En una declaración inicial, la Policía había señalado que Julián tocó un timbre, pero en la declaración indica que el nene golpeó la puerta.

La última vez que él y su primo llamaron a la puerta, León salió sosteniendo una pistola que disparó una vez hacia el suelo. Más tarde, León levantó la pistola y les disparó a Guzmán y a su primo. “Nuestro testigo dice que el sospechoso salió por la puerta y corrió hacia la calle mientras disparaba”, dijo el sargento de Policía de Houston, Michael Cass.

El primo de Guzmán dijo que el chico “gritó que le habían disparado”. Mientras intentaba arrastrarlo, León caminó lentamente de regreso a su casa. Julián, que recibió un disparo en la espalda, murió el domingo a causa de sus heridas.

Matar por un "ring raje"

“En mi opinión, no parece ningún tipo de defensa propia”, dijo el sargento de Policía.

El allanamiento de la casa tras la detención encontró unas 20 armas de fuego, incluidos fusiles, escopetas y pistolas de calibre medio.

A media cuadra de la casa del sospechoso y donde Guzmán se desplomó después de ser baleado, la gente instaló un altar improvisado con una cruz, velas, flores y una foto de Julián. En la cruz había varios mensajes escritos. "Te extraño, Julián. Desearía que estuvieras aquí, pero siempre te amaré por siempre”, indicaba uno de los textos, y en otro se leía: “Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz, bebé. Mamá”.

No es la primera vez que una broma de este tipo termina con resultado fatal. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado de homicidio premeditado por matar a tres adolescentes al embestirlos intencionalmente con su automóvil después de que tocaron su timbre como una broma.

En otro caso, un hombre de Virginia fue acusado de asesinato por disparar contra un joven de 18 años que tocó su timbre mientras filmaba un video de TikTok.