La Capital | Negocios | Nuevo Monumental

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

El complejo de cines Nuevo Monumental encaró remodelaciones y amplía propuestas en épocas de bolsillos flacos. Todo lo que se viene para la esquina de San Martín y San Luis.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

3 de septiembre 2025 · 10:57hs
El nuevo bar Spoiler inauguró días atrás en el complejo Nuevo Monumental

Foto: Héctor Río / La Capital.

El nuevo bar Spoiler inauguró días atrás en el complejo Nuevo Monumental, en la esquina de San Luis y San Martín.

El complejo de cines Nuevo Monumental, en la tradicional esquina de San Martín y San Luis, encara una nueva etapa con el objetivo de ampliar sus propuestas de entretenimiento. Después de más de seis años desde su inauguración, el cine sumará una sala de juegos de la mano de la empresa FunPark, oriunda de Bahía Blanca, que ya cuenta con un local en la esquina de Corrientes y Pellegrini y cerró otro meses atrás, ubicado en Peatonal Córdoba 864, donde también funcionó la marca Bowling 10.

Pero no es el único estreno: acaba de inaugurar Spoiler, un nuevo bar temático que incorporará una sala de streaming con programas enfocados en el público adolescente que disfruta del cine. Además, su dueño, Adrián Ortiz, contó a La Capital que planea otros lanzamientos en el marco de una renovación del espacio para atraer más público, en especial familias y jóvenes que buscan pasar un buen rato con una salida accesible. En este sentido, el empresario sostuvo que está convencido de que el cine tiene capacidad para ofrecer otros tipos de espectáculos, como stand-up, alquiler de salas para eventos empresariales, gastronomía diferenciada y espacios de juegos.

La gente busca experiencias, por eso, los nuevos socios que se van a hacer cargo del bar van a ofrecer menúes tematizados, continuando la experiencia de salida al cine. Por ejemplo, ahora que está de moda la saga de El Conjuro pueden venderse muffins de colores o alguna comida ligada a un superhéroe. Los nuevos socios, gastronómicos de la zona, entienden que el Monumental es un lugar con un gran caudal de público y pueden potenciar la esquina. Ellos ya tienen un bar sobre la peatonal San Martín”, contó Ortiz, y agregó que la heladería continuará siendo de la marca Más Helados, con vista a la peatonal, en el espacio donde durante muchos años funcionó la boletería del viejo cine Monumental.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 13.45.25
Además de atención gastronómica, el bar Spoiler tendrá un estudio de streaming para transmisiones en vivo.

Además de atención gastronómica, el bar Spoiler tendrá un estudio de streaming para transmisiones en vivo.

Polo de entretenimiento

La esquina del bar incluirá también un estudio de streaming, pensado para generar una comunidad cinéfila que haga sinergia con el público de las salas. “El streaming es una propuesta de quienes operan el bar. Como tenemos cuatro estrenos por semana, uno o dos apuntados a adolescentes, un streaming bien dirigido puede captar su atención. Todavía no tenemos la programación, pero en 30 días estará el line-up y en 45 días ya debería estar funcionando”, adelantó el empresario.

>> Leer más: Nuevo Monumental: reconvirtió un cine histórico y lo hizo volver a jugar en las grandes ligas

En cuanto a los juegos, estarán en la sala 1 del complejo, que da a la calle San Martín, con entrada independiente para facilitar el acceso de quienes circulan por la peatonal. La elección de FunPark responde a la trayectoria de la marca. El espacio contará con 230 m² y están ampliando el frente para darle mayor presencia en la peatonal e interconectarlo con el cine. “Los juegos vienen de Buenos Aires, de una empresa de Bahía Blanca, que es de donde son los dueños, y están trayendo máquinas nuevas. Queremos armar todo un polo de entretenimiento”, explicó Ortiz.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 13.45.04
El espacio encaró remodelaciones para sumar una sala de juegos de la marca FunPark y mejorar las instalaciones.

El espacio encaró remodelaciones para sumar una sala de juegos de la marca FunPark y mejorar las instalaciones.

Otra apuesta será el alquiler de algunas de las seis salas de cine disponibles a organizaciones, sindicatos y empresas que necesiten un auditorio o un espacio para charlas, entregas de premios y otros eventos. Las equiparon con fibra óptica y, para el segundo semestre, están pensando en un ciclo de sonido holofónico con películas musicalizadas en vivo. “Lo hicimos en Córdoba y ahora lo llevamos a Rosario. Viajará el director musical Leandro Murat para cerrar tres o cuatro fechas en el último trimestre de este año, dentro del proyecto Cinema Sonum”, confió Ortiz.

Innovación en marcha

En la actualidad un ticket para ver una película cuesta entre 5.000 y 6.000 pesos, lo que lo convierte en un cine accesible para una salida familiar. Sin embargo, desde el complejo planean reestructurar precios y sumar más promociones, como el 2x1 y beneficios con tarjetas de distintos bancos. Una entrada promedio está a 9.000 pesos y la idea es posicionarse en un segmento cercano a ese valor, pero con la posibilidad de que el público acceda a los descuentos mencionados.

También están realizando mejoras edilicias: restyling, pintura y nuevos equipamientos para optimizar las instalaciones. Según Ortiz, el sonido y las pantallas de las salas son equivalentes a las de grandes cadenas como Cinépolis u Hoyts y, salvo por los formatos 4D y Dolby Atmos (tecnología de sonido envolvente), que solo están en el nuevo cine Las Tipas de Paso del Bosque, nada tienen que envidiar a otros complejos de la ciudad.

Noticias relacionadas
Filas llenas para ver la película Homo Argentum, una de las producciones que logró mayor repercusión en el cine nacional.

El negocio del cine repunta con "Homo argentum": ¿cómo vienen los números?

Sofía y Federico están en pareja desde el 2021 y juntos decidieron abrir un local de pastelería para perros y gatos.

Pastelería para mascotas: el caso de la pareja rosarina que se animó a este negocio

Evangelina Mohni explicó a Negocios de La Capital la nueva estrategia que tiene Hipermiga y que ya les está dando buenos frutos.

Hipermiga evoluciona para dar una respuesta a los nuevos hábitos de consumo

El nuevo complejo industrial tiene 25.350 m2 donde se levantarán 16 naves de 972 m2 cada una sobre lotes de casi 1.350.

Terraz se mete de lleno en el negocio de la industria

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Lo último

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

Nueva polémica en La Voz Argentina: otra participante acusó al programa de fraude

Nueva polémica en "La Voz Argentina": otra participante acusó al programa de fraude

Pergamino pone límite al veneno y logra un dictamen que da voz a los pueblos fumigados

La Justicia federal de Rosario dio un paso clave en defensa de la salud pública con una resolución que convierte a Pergamino en símbolo de una lucha que atraviesa a pueblos de todo el país

Pergamino pone límite al veneno y logra un dictamen que da voz a los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años
Policiales

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región
LA REGION

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Ovación
Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido
Ovación

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Los hinchas de Universidad de Chile fueron sancionados por los incidentes en Avellaneda

Los hinchas de Universidad de Chile fueron sancionados por los incidentes en Avellaneda

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Policiales
Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva
Policiales

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

La Ciudad
Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento