La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

La dueña de la vivienda dijo que fue presionada por cuatro hombres. La confesión de un crimen, un audio del celular y ayuda desde Estados Unidos

Natalia y su hijo vivieron una situación de extrema tensión, “traumatizante” según sus propias palabras, en manos de cuatro hombres que pretendieron usurpar su casa de pasaje Schenone al 4300, en barrio Echesortu , y terminaron detenidos por la policía. El caso trascendió este miércoles, pero sucedió ayer cerca del mediodía, y tuvo difusión en La Capital con el título: “Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva”.

A lo que parecer haber sido un intento de usurpación de una vivienda con privación ilegal de la libertad , esta mañana se conoció otro detalle que le sumó sordidez al incidente: el hombre que encabezó la acción ilegal, secundado por tres cómplices, es un primo del marido de Natalia, y según denunció la mujer, esa persona le había dicho que había cometido un asesinato y le pidió que le dejara la casa para esconderse.

Así comenzó la historia de Natalia que podría definirse como un calvario, un incidente con mucha tensión, pero que terminó bien para ella por la rápida llegada de la policía, alertada gracias a una jugada astuta, pero arriesgada, de la mujer.

En declaraciones a LT8 , Natalia contó como comenzó todo. Ayer martes, mientras se encontraba sola con su hijo, recibió una llamada telefónica de un primo de su esposo . “Este muchacho dijo que tenía que hablar conmigo sobre algo urgente. Me preguntó si yo estaba en mi casa, a lo que respondí que sí. Entonces, dijo: ‘voy para allá’”.

Lo cierto es que cuando Natalia abrió la puerta se encontró con el familiar y otros tres hombres que sin mediar palabra la empujaron hacia dentro e ingresaron en el inmueble. “Me llevaron para la parte alta de la casa y ahí el primo de mi marido empezó a amenazarme. Me dijo que había matado a una persona y que necesitaba vivir en esta casa, porque -según dijo- era suya. Y eso no es así. Yo tengo todos los papeles que dicen que la casa es de mi marido que está Estados Unidos”.

Un audio de alerta a Estados Unidos

Natalia contó que en un momento pudo activar el grabador del teléfono y colocarlo boca bajo, para registrar en audio lo que sucedía con en la casa. Al parecer en un instante de distracción de los usurpadores pudo enviar ese archivo de audio al teléfono de su esposo que está en Estados Unidos.

“Entonces mi pareja, desde el exterior se comunicó con amigos o familiares para que llamen a la policía. A los diez minutos, llegaron 8 o 10 patrulleros y motos de la policía. Enseguida empezaron a golpear la puerta para que les abrieran, y esta gente dejó pasar a la policía y los detuvieron. Aparentemente no estaban armados, pero los agentes me dijeron que los cuatro tenían antecedentes penales”, rememoró Natalia.

La policía reportó la detención por este caso de Diego O. (40), Pablo B. (51), Damián B. (53) y Marcelo C. (58). Todos quedaron a disposición de la Justicia provincial bajo sospecha de privación ilegal de la libertad e intento de usurpación de vivienda.