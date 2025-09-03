Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

La policía abrió una investigación sobre privación ilegal de la libertad de la ocupante de una casa en inmediaciones del barrio Echesortu

El operativo por denuncia de usurpación se realizó en pasaje Schenone al 4300.

El Comando Radioeléctrico confirmó este martes el arresto de cuatro personas en una casa de la zona oeste rosarina . L a mujer que estaba dentro de la vivienda denunció un intento de usurpación y afirmó que estuvo privada de su libertad cuando ingresaron.

Los sospechosos identificados al mediodía cerca del barrio Echesortu tienen entre 40 y 58 años. La policía los detuvo en pasaje Schenone al 4300 ante indicios de que la ocupante del inmueble estaba cautiva y había sido amenazada antes de la intervención de los uniformados.

De acuerdo al reporte inicial, uno de los acusados dijo que vivía allí cuando los efectivos fueron a averiguar si había algún problema. Los investigadores concluyeron luego que el supuesto morador había mentido, ya que la mujer les hizo señas para hablar con ellos a solas y dio una versión diferente de los hechos.

Una vez que estuvo en un sector seguro, la denunciante contó que el primer sospechoso quería obligarla a dejar la casa . De acuerdo a su declaración, el hombre le pidió las llaves y la amenazó para que se fuera.

En base a esta declaración, la policía aprehendió a Diego O. (40), Pablo B. (51), Damián B. (53) y Marcelo C. (58). Todos quedaron a disposición de la Justicia provincial bajo sospecha de privación ilegal de la libertad en la vivienda ubicada entre las calles Valparaíso y Lima.

>> Leer más: Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Según el relato de los agentes del Comando Radioeléctrico, el detenido que los recibió en la puerta tuvo una actitud hostil cuando pidieron permiso para ingresar. Si bien respondió que era su casa, se negó a identificarse.

Después de entrevistar a la mujer que estaba con el supuesto morador, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales lo detuvo junto a otras tres personas. Además secuestraron una Renault Kangoo Confort 1.6. Todo el procedimiento quedó registrado en la comisaría 2ª.