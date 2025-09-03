La Capital | La región | región

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

La Agencia Provincial de Seguridad Vial indicó que a las 18 de este miércoles se realizará una evaluación para determinar si se retoma el corte en horario nocturno.

3 de septiembre 2025 · 12:00hs
Las rutas de la región van recuperando la normalidad tras el temporal del fin de semana

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Las rutas de la región van recuperando la normalidad tras el temporal del fin de semana

En forma lenta, las rutas de la región comienzan a volver a la normalidad tras la copiosa lluvia del fin de semana. Este miércoles la Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció que desde las 10 quedó abierto el tránsito, aunque asistido, en la ruta nacional 8 en el kilómetro 355. Desde el organismo se aclaró que a las 18 se realizarán las evaluaciones pertinentes para verificar si se retoma el corte en horario nocturno.

Mientras tanto, se les pidió a los usuarios de esa vía de comunicación respetar indicaciones.

En ese sentido, también desde la Apsv aclararon que se mantienen los cortes totales de tránsito en la vieja ruta nacional 9, entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá, y en la provincial 15 hacia la 6 en el acceso a Cruz Alta (Córdoba).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1963230919709360256&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

