Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

La Agencia Provincial de Seguridad Vial indicó que a las 18 de este miércoles se realizará una evaluación para determinar si se retoma el corte en horario nocturno.

En forma lenta, las rutas de la región comienzan a volver a la normalidad tras la copiosa lluvia del fin de semana. Este miércoles la Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció que desde las 10 quedó abierto el tránsito, aunque asistido, en la ruta nacional 8 en el kilómetro 355. Desde el organismo se aclaró que a las 18 se realizarán las evaluaciones pertinentes para verificar si se retoma el corte en horario nocturno.