La Capital | Información General | récord

No hace falta ser un "superhéroe" para batir un récord: Guinness busca "gente común"

El editor en jefe del libro propone buscar una categoría en la que no haya nadie mejor en el mundo. Por ejemplo: la mayor cantidad de objetos atrapados por un gato en un minuto

Mark Kennedy / AP

Por Mark Kennedy / AP

2 de septiembre 2025 · 22:56hs
No hace falta ser un superhéroe para batir un récord: Guinness busca gente común

Ser el piloto más joven en ganar un Campeonato Mundial de Fórmula Uno es realmente muy difícil. Casi tanto como tener la mayor cantidad de escaladas al Monte Everest. Pero, ¿qué tal aplastar la mayor cantidad de latas de gaseosa con los pies en un minuto?

Guinness World Records celebra su 70º aniversario ofreciendo a la "gente común" una forma de entrar en una de las listas de sus famosos logros mediante algunos posibles títulos no reclamados. Para ello, presenta un cuestionario en línea que ayudará a los lectores con posibles récords de acuerdo con los diferentes tipos de personalidad.

¿Te mantenés calmado y te tomás tu tiempo? ¿O preferís hacer todo rápido? Las respuestas a cinco preguntas como esas conducen a opciones de récords mundiales que se pueden intentar, como la mayor cantidad de huevos apilados en un minuto o la mayor distancia en un lanzamiento de botella.

También hay una lista de 70 títulos no reclamados, como el menor tiempo para preparar un burrito, el maratón más largo tocando la guitarra aérea y la mayor cantidad de anchoas consumidas en un minuto. Están ordenados por categorías: velocidad, poder, precisión, pasión, paciencia, una para menores de 16 años y otra con un amigo o mascota (como la mayor cantidad de objetos atrapados por un gato en un minuto).

“Estoy completamente de acuerdo en que todos somos increíbles a nuestra manera, solo es cuestión de descubrir qué es eso y celebrarlo”, afirmó Craig Glenday, editor en jefe, quien añadió: “Quiero ver chicos en el mismo libro que Usain Bolt”.

El récord del libro de los récords

Publicado por primera vez en 1955, el anuario fue concebido inicialmente para resolver discusiones en pubs y terminó por convertirse en un fenómeno internacional, vendiendo 155 millones de copias en más de 40 idiomas. La publicación en sí está catalogada como el libro con derechos de autor más vendido del mundo.

Comenzó cuando Sir Hugh Beaver, entonces director general de la cervecería Guinness, fue invitado a cazar pájaros en Irlanda. Él y sus compañeros pronto comenzaron a discutir sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa. No había una manera rápida de resolver la disputa, por lo que Beaver ideó un folleto que pudiera venderse en los pubs junto con barriles de cerveza Guinness. Pidió a los gemelos Norris y Ross McWhirter, que eran investigadores de hechos, que compilaran algo que fuera diferente de las enciclopedias de la época, que eran áridas y muy académicas.

Glenday está a cargo de los libros desde el 50 aniversario y democratizó el registro de récords, abriendo entradas para categorías como la mayor cantidad de suéteres usados y el eructo más estruendoso. Cree que esforzarse por alcanzar metas es algo innato en los humanos. “Cuanto más abierto y libre sea para que todos lo intenten, creo que más nos beneficiamos colectivamente. No es como si hubiera un pedazo de torta que se va a comer y se terminó. Podemos seguir añadiendo y añadiendo”, sostuvo.

Una de las críticas que recibe Glenday es que pone en un mismo lugar, por ejemplo, al poseedor del récord mundial de salto de altura masculino que a la persona que tardó menos tiempo en empujar una naranja por una milla usando solo su nariz. El editor del libro Guinness no está de acuerdo: ambos demandan concentración, entrenamiento y dedicación. “Para mí, es la misma disciplina, la misma mentalidad. Es solo que la sociedad ha sido programada para pensar que una cosa es más impresionante que la otra”, asegura.

Noticias relacionadas
El rosarino Daniel Penta representará a Rosario en el Campeonato Sudamericano de Maratón.

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

ya son al menos 1.400 las victimas mortales del terremoto de afganistan

Ya son al menos 1.400 las víctimas mortales del terremoto de Afganistán

¿Qué pasa con los feriados en 2025? El gobierno definió un cambio.

Cómo quedan los feriados en lo que resta de 2025

La influencia del ChatGPT en el asesinato de su madre

Un exejecutivo tecnológico mató a su madre y luego se suicidó: investigan la influencia de ChatGPT

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Lo último

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Se trata de Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Ovación
Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria
Ovación

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Policiales
Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Ciudad
El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Provincias Unidas maquina en el círculo rojo ante los tropiezos del gobierno

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Provincias Unidas maquina en el círculo rojo ante los tropiezos del gobierno

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente
Política

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Tenían una maniobra preparada
POLICIALES

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Tenían una maniobra preparada"

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno