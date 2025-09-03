Alpine decidió reemplazar a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia

La escudería confirmó que su asiento será ocupado por el joven estonio Paul Aron, piloto de reserva del equipo. El argentino retomará el lugar en la segunda práctica

El estonio Paul Aron, piloto de reserva, estará en la primera práctica y Colapinto en la segunda.

Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza . La escudería Alpine confirmó que su asiento será ocupado por el joven estonio Paul Aron, piloto de reserva del equipo. Esto se hace habitualmente ya que todos los equipos están obligados a ceder el auto cuatro veces a un rookie (novato o principiante) en cualquier momento.

Colapinto, que viene de conseguir su mejor resultado de la temporada, retomará la actividad en la segunda práctica del viernes en un circuito que le trae buenos recuerdos porque fue donde debutó con Williams el año pasado.

Aron, de 21 años, ya había hecho dos entrenamientos libres en Sauber en Fórmula 1, equipo que lo contrató porque no tiene piloto de reserva.

En esas oportunidades fue 17° en Silverstone detrás de Colapinto y delante de Pierre Gasly . Y quedó último en Hungría porque después de 9 vueltas se le plantó el motor del Sauber.

Probablemente Aron disponga de dos oportunidades más en las ocho carreras que luego faltarán, ya Alpine dio solamente una vez el asiento tirular. Y seguramente Gasly, el compañero de Colapinto, le dará su auto en vistas de que la anterior ocasión en que se dió esta situación fue Jack Doohan el que le pasó el volante al japonés Ryo Hirakawa en Suzuka.

El estonio destacó que aprovechará la experiencia acumulada en el simulador y en pruebas privadas para colaborar con el desarrollo del auto. Además, aseguró que trabaja con la mira puesta en un asiento en la categoría para 2026.

Una rivalidad que viene de la Fórmula 2

El estonio y el argentino ya se enfrentaron en la Fórmula 2, donde protagonizaron duelos memorables. Uno de los más recordados fue en Imola 2024, cuando Colapinto le arrebató la victoria en la última vuelta de la carrera Sprint.

Este viernes, los dos volverán a coincidir en Monza, aunque en circunstancias muy distintas: Colapinto esperando su turno, y Aron cumpliendo el sueño de girar por primera vez en el Alpine.

Fórmula 1: fecha y horarios del Gran Premio de Monza

Viernes 5 de septiembre

8.30 práctica libre 1

12 práctica libre 2

Sábado 6 de septiembre

7.30 práctica libre 3

11 clasificación

Domingo 7 de septiembre