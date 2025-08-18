La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Tuvo una actitud displicente durante un partido que para el organismo atentó contra los valores del fútbol.

La AFA expulsó a un árbitro por su labor en un partido en el que jugaban juveniles del club Argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) echó a un árbitro porque tuvo una actitud displicente durante un partido en el que jugaban chicos de un equipo de Rosario. El motivo esgrimido es que no impartió justicia y atentó "contra los valores del fútbol", según expresó el organismo.

El árbitro despedido es Sebastián Solís, quien tuvo a su cargo el control del encuentro entre Roma y Argentino por la categoría Juveniles C de la AFA. El encuentro se jugó en la sede de Roma, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Leer más: Los hinchas de un equipo robaron una bandera de sus rivales y el partido se suspendió por incidentes

El caso se hizo público a través de un video que se difundió en las redes en el que se puede ver a Solís en una actitud sobradora y absolutamente desentendida del juego, parado en el medio de la cancha.

En algún momento incluso se lo vio prestándole atención a su teléfono, como si el partido que debía controlar no se estuviese jugando.

Leer más: La lesión de Juan Giménez en Central todavía no tiene un diagnóstico oficial

La AFA informó a través de un comunicado que la decisión de expulsarlo del referato se tomó porque Solís faltó "seriamente" a su obligación de impartir justicia en el partido.

Además, consideró la AFA, el árbitro atentó "contra los valores del fútbol" y le faltó el respeto a la investidura arbitral, los jugadores, los cuerpos técnicos, los espectadores y los clubes que se enfrentaban.